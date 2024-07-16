防AI詐騙 專家籲家人間約定「密碼」

2024/07/16 05:30

眼見不能為憑 人工智慧「深偽」影像和聲音 讓民眾更不易辨別

〔記者葉永騫／屏東報導〕AI人工智慧、鑑識專家，美國賓州賓西大學教授謝瑞圳昨天應邀到屏東縣警察局演講，內容為人工智慧與刑事案件的相關科技，對於現今詐騙手法將AI導入，冒充家人影像和聲音，讓人更不易辨別，謝瑞圳提醒，現在的AI科技讓眼見不能為憑，因此家人之間要設立暗號，才能確保不受騙。

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AI協助分析犯罪 加快偵辦進度

人工智慧技術快速發展，對警政、刑事司法和鑑識影響深遠，縣警察局昨邀謝瑞圳博士演講，說明人工智慧如何影響刑事鑑識與刑事司法，深入探討「深偽」技術等議題，他指出，AI可廣泛運用於印痕、指紋、毒品、DNA，以往混雜的指紋和DNA，透過AI協助判斷，提供更多的思考方向及釐清現場情況，而混雜的毒品也能透過AI查出成分及內容，加快偵辦的進度，此外，在犯罪熱點的分析方式也能即時統計出來，讓警察可以加強巡邏容易發生犯罪的地點，大幅縮短處理的時間。

謝瑞圳說，以往都說眼見為憑，但現在AI可以騙人，眼睛所看到的影像、聲音都可能是AI擬真，眼見不能為憑，最近美國總統選舉，就有人用AI來模疑總統候選人來影響選民的投票意願，所以深偽這個技術愈來愈進步，詐騙集團也會運用深偽來騙人，香港日前也發生一起案件，就是透過網路與相關人員視訊，竟然網路視訊的人是假的，所以建議和家人要約定暗號或通關密碼，最好是有二道的查驗方式，這樣就能減少受騙機會，而天下沒有白吃的午餐，千萬不要貪心，眼睛看到的，不一定能夠相信。

屏縣警局長戴台㨗指出，在數位科技時代，犯罪手法日新月異，執法人員必須與時俱進，掌握最新的科技發展趨勢，才能因應層出不窮的挑戰，提升科技偵查與數位鑑識能力，更有效地打擊犯罪，維護社會治安和司法公正。

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