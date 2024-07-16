惡臭難耐 東市被濫倒40車雞糞

台東市建農里閒置公有地遭人傾倒廢雞糞，環保局及農業處人員到場蒐證。（記者黃明堂攝）

2024/07/16 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市建農里因有大範圍閒置公有地，成了亂倒廢棄物天堂，雞糞也是大宗，導致臭味飄散，令里民難以忍受；警察退休的里長林金寶接獲線報，上週六尾隨逮獲滿載雞糞正欲偷倒的貨車，並報警處置。縣府環保局及農業處官員昨天會勘，待確認犯罪事證，將由警方依廢棄物清理法移送法辦。

公有地偏僻 里長尾隨人贓俱獲

建農里長林金寶表示，近來里民反映，常有貨車出入里內偏僻道路，並散發惡臭，他巡視後發現，至少有四處退輔會知本農場所屬的閒置土地遭人露天堆置雞糞，但一直找不到行為人、車。

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林金寶說，上週六又有民眾看到兩輛可疑貨車，立即通報，他根據線報尾隨追蹤，果然發現有輛貨車已傾卸雞糞完畢，另輛雞糞還在車上，立即報案，將車輛及司機帶往派出所處理。

昨天上午，環保局及農業處官員到遭棄置雞糞的場所勘查蒐證，並追查雞糞來源，對於違法的養雞場的載運人員，將依違反廢棄物清理法追究刑責。依該法第四十六條，未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境，或未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，及未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理者，處一年以上五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。除載運司機可能涉及刑責外，養雞場在何處及是否共同犯案，也將一併追查。

依廢清法 最多處5年有期徒刑

環保局表示，昨天勘查後初步確認是雞糞，但數量及面積仍在統計中，因事涉刑責，相關犯案人員仍在調查釐清。林金寶指出，目測至少累積了四十輛貨車的數量，由於天氣炎熱，雞糞極易發酵飄惡臭，希望相關單位蒐集犯罪事證後，盡速清除。

台東市建農里閒置公有地遭人傾倒廢雞糞。（記者黃明堂攝）

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