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牆面漆畫 工藝中心學員宿舍美化

國立台灣工藝研究發展中心整修原來的宿舍，改裝成為工藝學員育成宿舍，一樓公共空間有不同的工藝美感與想像。（台灣工藝中心提供）

國立台灣工藝研究發展中心整修原來的宿舍，改裝成為工藝學員育成宿舍，一樓公共空間有不同的工藝美感與想像。（台灣工藝中心提供）

2024/07/16 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立臺灣工藝研究發展中心整修 「工藝學員育成宿舍」，近日完工啟用，首批已提供給暑期大專人才培育營學員使用，為凸顯工藝特色，一樓公共空間由漆作國手陳協建設計繪製，融入大自然與南投古蹟人文意象，讓宿舍更為活潑，也更能激發學員的創作力。

該座改裝後的宿舍興建多年，從九二一地震後整修至今，多年來利用率較低，工藝中心主任陳殿禮認為應予整修活用，作為「工藝學員育成宿舍」，因此在上半年進行整修改裝，整棟樓的一樓是學員的公共空間，既可上課也可交誼，因此請來漆作國手陳協建，以牆面為畫布，透過繪畫技法提升油漆媒材創作層次，讓一樓公共空間感覺舒適，陳協建的設計，融入台灣野百合、植物花草及南投古蹟形式題材，白天不同光影會有不同的氣氛。

工藝中心表示，暑假期間這棟學員宿舍，率先由暑期大專人才培育營學員使用，學員住宿區在樓上，一樓則是共同使用的公共空間，一樓沒有太多的家具，讓空間顯得寬敞，加上有工藝創作美化牆面，改變一般人對宿舍制式想法。學員有時在此集思廣益，有時則小憩、或與同好溝通，有時則讓腦子放空，學員們認為是一處多功能的宿舍空間，可激發創造力。

陳協建將漆工藝發揮新創意，美化牆面。（台灣工藝中心提供）

陳協建將漆工藝發揮新創意，美化牆面。（台灣工藝中心提供）

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