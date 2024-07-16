埔里擬建掩埋場 農民憂影響茭白筍田

南投縣埔里鎮南港溪為地方重要農業灌溉水源。（記者佟振國攝）

2024/07/16 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕民間環保業者計劃在南投縣埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，消息傳出引起農民強烈反彈，認為當地為水源涵養重地，一旦防污措施出包，下游近千公頃茭白筍田首當其衝，堅決反對，縣府環保局則表示，目前由相關單位針對興辦事業書提供審查意見，後續牽涉土地變更、環境影響評估，均會依法嚴格辦理審查。

麒麟里規劃24公頃 引發反彈

據了解，業者提出的「埔里鎮環保處理事業開發案」，利用麒麟里卅多筆私有土地，規劃興建約廿四公頃掩埋場，主要收受安定性較高廢棄物，也標榜設置污水處理廠等防污處理才會排放野溪，服務範圍除南投縣，也提供外縣市廢棄物焚化後灰燼掩埋。

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防污措施若出包 波及灌溉水源

消息傳出農民炸鍋，認為基地位於麒麟里山區，附近鹽土坑溪為南港溪重要支流，南港溪水系下轄南烘、珠仔山、牛相觸圳，灌溉面積近千公頃，茭白筍是重要經濟作物，一旦防污設施出包，後果不堪設想。

投縣環局：通過環評才能興建

據了解，農業部農田水利署南投管理處也提出審查意見，認為該興辦場域的放流水點分別距離珠子山圳、南烘圳取水口一．四公里及牛相觸圳六．一公里，主要供應茭白筍使用，需全時流動且潔淨的水源，為保障農民用水權利，不宜於在該處設置垃圾掩埋場。

縣府環保局指出，民間業者提出環保處理事業開發案還在土地申請變更程序，以及收集各轄管機關審查意見，也得經過一年以上環境調查，以及後續環境影響評估，通過環評審查才能興建。

茭白筍是埔里鎮重要經濟作物，栽種需要全時流動且潔淨水源。（記者佟振國攝）

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