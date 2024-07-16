探索43景點 8000童軍府城采風

童軍參訪「百年赤崁的博物尋蹤」祀典武廟，認識與理解台南歷史變遷、宗教信仰等。（台南市府提供）

2024/07/16 05:30

10條路線呈現古今文化樣貌 成全國童軍大露營課程亮點

〔記者王姝琇／台南報導〕第十二次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場盛大舉行，中華民國童軍總會除辦理童軍技能課程與活動外，特別商請市府協助媒合十條探索城市路線的文化采風活動，讓八千餘名童軍的足跡遍佈台南四十三個景點，以行動感受「臺南四百」的文化魅力。

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教育局長鄭新輝表示，安排的十條城市探索路線，成為大會課程活動中最吸引孩子們的亮點，讓來自全國廿二縣市及十八個國家的參與者，更了解台南的自然環境和人文歷史。十條路線包括國際童軍古蹟巡禮路線，及由「智者樂水、仁者樂山、勇者樂人」三主題延伸出的童軍七條路線，再加上幼童軍的府城四百童趣古都、大員抓寶趣童遊劍獅埕等兩條路線。

自然景色、人文古蹟 精采多元

市長黃偉哲表示，十條路線都非常精采，自然景色橫跨山海河港，如台江國家公園的濱海鹽田和紅樹林、蔴荳古港、花園水道博物館；人文古蹟探索呈現深厚歷史底蘊，如安平、新化、鹽水、後壁、菁寮等老街及中西區古蹟巡禮；台南特色博物館則有台灣歷史博物館、南瀛天文館和左鎮化石館等，在在呈現台南豐富的古今多元文化樣貌，看見台南四百年的演進軌跡。

合作闖關、專業導覽 活潑有趣

中華民國童軍總會表示，參與文化采風參訪活動的童軍們，必須完成主辦單位設計的「蹦世界」APP的解題任務，因此孩子在活動過程不僅需要仔細導覽解說，更要透過團隊合作解題，頗具挑戰及趣味性。台南開元國小童軍翁頂崴說，就像玩「寶可夢GO」一樣有趣。

來自香港及外縣市的童軍們不約而同表示，台南麻豆、總爺和鹽水的古蹟景色，讓人感受到傳統懷舊氣息，特別在鹽水永成戲院看到偶戲演出，大開眼界。另外來自菲律賓的童軍夥伴Jeremiah等人則表示，參訪教育局南瀛天文館，透過專業導覽學到許多星象天文的知識。

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