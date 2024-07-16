竹北文興國中 挨批進度落後

竹北文興國中新建工程，民眾質疑工程進度落後。（讀者提供）

2024/07/16 05:30

竹縣府︰分期分年完工 首期8月份將交付首棟校

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科上週視察建校工程將全部完竣的嘉豐國小時提及「把（學生）過去在工地中上課的情況特別改善」言猶在耳，但另所趕工新建的文興國中，挨批到七日為止施工進度不到五成，還比原計畫落後二．二六六％，但再過兩個禮拜新學期就要開始，現在學校還「長這樣」、「這能驗收？」

請繼續往下閱讀...

工務處︰搭鷹架的校舍 非首期範圍

縣府工務處戴志君說，文興國中原來以國中校園做規劃設計，原定就是分期、分年完工、交付學校使用。首期工程進度將在八月份如期如質交付首棟校舍B，目前這棟校舍除外表鷹架已下架，細部內裝也都幾乎完成，實際總工程進度是超前的，甚至超前至少十四％，其他仍搭著鷹架趕工中的校舍並非首期要完工的範圍。

但是民眾看到到七日為止公告的計畫工程進度是四十八．四三一％，實際卻僅四十六．一六五％。

戴志君則表示，這是因為配合文興國中改制為完全中學，變更設計工程以打造高中部的校園硬體。但依政府採購法，在變更設計的行政程序完成之前，施工單位雖可依既定、決議審查後的書圖進行施作，但實際完成部分卻暫時無法列入工程進度的計算之故，以致公告的工程進度，會受實際工程推進和變更設計程序通過時程而左右，會做滾動式修正，也是民眾近期覺得工程進度微幅落後的原因。

後續施工 將與教學場域安全區隔

縣府教育局長楊郡慈直言，讓學生在工程分期交付的地方上課，是新竹縣竹北東區一個不適合但已行之有年的辦學窘境，主要是人口成長太快，加上生育率高所致。

為此，縣府也從多年來的經驗中不斷檢討和調整，以確保後續工期施作期間，跟已交付教學使用的場域做好安全區隔，像是人車分道進出校園等，以確保師生安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法