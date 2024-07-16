巴黎發明展 苗縣奪5金1銀11銅

聯合大學學生蔡宗翰（左）研發無塑環保包裝紙箱及無塑紙箱專用工具，獲得金獎；同校學生王彥淳研發具發光裝置的衝浪板獲銅獎。（記者張勳騰攝）

2024/07/16 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年巴黎國際發明展，台灣代表團有六十八件參展，其中苗栗縣有十七件參展，結果獲五金一銀十一銅佳績；經營事業有成的苗栗縣子弟吳載道研發「絲瓜絡水耕泡棉」，利用天然菜瓜布纖維取代泡棉塊，減少大量塑膠廢棄物奪得金獎；此外，國立聯合大學工業設計學系學生蔡宗翰研發「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」，看似簡單作品，卻獲評審團青睞，奪下二項金獎，表現亮眼。

絲瓜絡水耕泡棉 減少塑膠廢棄物

苗栗縣前往參賽作品都是縣內廠商，大學師生及鄉親的研究成果，多次率學生前往參展的聯大工業設計學系系主任徐義權分析，今年得獎作品的議題及趨勢，主要有環保減碳、減塑，例如獲金獎的無塑膠紙箱，講求安全保護生命，奪得金獎的避難背包及銅獎的防彈滑板，其次是缺糧及食安問題，例如獲獎的全自動清洗設備、矽膠食物袋與竹碳鍋，以及著重環保及空氣品質的得獎作品除臭液。

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模組化全自動清洗 獲日商青睞

苗縣府指出，此次獲得佳績，苗栗縣地方型SBIR創新研發補助計畫功不可沒。透過該計畫的挹注，苗栗在地廠商得以投入研發，將創新點子轉化為具市場潛力的產品。例如，苑裡鎮偉鵬公司在該計畫的支持下，研發出「模組化全自動清洗系統設備」，此次獲得金獎，更成功吸引日本廠商簽署代理合約，為苗栗縣爭光。

無塑環保包裝紙箱 改善塑膠危機

此外，聯合大學三年級學生蔡宗翰研發的「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」，獲得法國評審團的高度讚賞，並形容該創作如同迴紋針、便利貼一般，很有機會讓每個人都使用到，進而有效改善全世界塑膠垃圾氾濫的危機。另外，喜歡衝浪的聯大學生王彥淳研發出具發光裝置的衝浪板，能提升夜間照明及腳底防滑功能，亦獲得銅獎殊榮。

鍾東錦昨天接見表揚時指出，苗栗縣將開發地熱及氫能源，未來會持續推動創新研發補助計畫，鼓勵中小企業投入研發，加強產學合作，並拓展國際市場，為苗栗創新研發領域注入更多動能。

余慶鵬（右）與女兒余婕菱等人研發的「模組化全自動清洗系統設備」獲得金獎。（記者張勳騰攝）

吳載道研發「絲瓜絡水耕泡棉」，利用天然菜瓜布纖維取代泡棉塊，減少大量塑膠廢棄物獲金獎。 （記者張勳騰攝）

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