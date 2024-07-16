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華航直飛西雅圖啟航 旅客誇省時又省錢

華航「台北-西雅圖」航線復飛，首班旅客與空服員在桃園機場合影，10歲劉小朋友（左二）說，這是第一次去美國，滿心期待。（記者蔡昀容攝）

華航「台北-西雅圖」航線復飛，首班旅客與空服員在桃園機場合影，10歲劉小朋友（左二）說，這是第一次去美國，滿心期待。（記者蔡昀容攝）

2024/07/16 05:30

〔記者蔡昀容／美國西雅圖報導〕暌違十六年，華航復飛台北直飛西雅圖航線，十四日晚間十一點卅七分起飛，台灣時間十五日十點廿四分降落西雅圖國際機場，載客率達九成五。總經理高星潢表示，西雅圖位於西北角，地理位置佳，要轉機到美國其他城市，不必走回頭路，減省飛行時間。

華航二○○四年曾開西雅圖航班，後因油價上漲，於二○○八年停航，一停就是十六年；今年夏季重新開航，一週五班，讓西雅圖成為華航在北美的第六個直飛據點。

昨天華航抵達西雅圖有慶祝儀式，高星潢、西雅圖機場公司專委Sam Cho、華盛頓州眾議員Mia Gregerson、西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清出席。

華航董事長謝世謙說，西雅圖是台灣到美國最近地點，並能轉機至內陸五十個點，是重要門戶城市；西雅圖本身所在地華盛頓州，或隔壁的奧瑞岡州，更是高科技產業聚落。華航下訂的廿四架波音七八七明年起陸續交機，待未來運能充足，希望增至一週七班甚至更多。

高星潢指出，西雅圖位於西北角，再轉機到美國其他城市不必走回頭路，替旅客減省飛行時間。另外西雅圖僑胞多，因此華航看好轉機市場，以首班來說，轉機客佔四十五至五十％。

旅客劉先生和太太結婚十六週年，另攜四名親友一起到西雅圖。劉先生說，他是華航會員，但華航沒有直飛班機，即便有航班能銜接，也要多上七個小時航程，現在開直飛航線，方便很多，價格也便宜。

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