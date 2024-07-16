簡舒培批柯蔣黃 放任私幼狼師不處理

北市某私立幼兒園園長之子涉嫌性侵女童，民進黨台北市議員簡舒培批評，教育局在2022年首度案發時就可以啟動性平程序並要求該狼師請假，但柯文哲、蔣萬安前後任市府應作為而不作為。（擷自簡舒培臉書）

2024/07/16 05:30

〔記者詹湘淇、林哲遠、何玉華／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌性侵女童，檢警日前又在犯嫌電腦查扣上百部性影像，引發輿論譁然。民進黨台北市議員簡舒培批評，歷任市長柯文哲、蔣萬安一個失職、一個無能，教育局在二○二二年七月首度有家長報案指女童遭猥褻時，就應啟動性平程序並要求該狼師請假，「但市府並無作為，而當時督導教育局的就是副市長黃珊珊。」

台北市長蔣萬安昨強調，二○二二年他還沒上任；上任後，教育局有回報處理情形，二○二三年七月接獲通報，第一時間要求徹查，撤銷幼兒園設立許可、終身不得任職等最重罰。

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民眾黨立委黃珊珊則表示，她在二○二二年中（編按：黃是在八月辭職）已離職，按照程序規定，有通報就有處理。

簡舒培指出，教育部二○二○年曾函文建議各縣市教育局，當幼兒園教保員涉嫌違反「性別平等教育法」、「兒童及少年福利與權益保障法」時，依程序可以命涉案人請假並暫離校園，該名狼師在二○二二年因涉嫌侵犯孩童被司法調查，但柯市府無作為；「教保服務人員條例」修正於二○二三年三月上路，明定涉案人於調查期間必須停職，當時台北地檢署尚未做出不起訴處分，蔣市府卻未積極將涉案人停職。

教育局：新法上路即刻處分

台北市教育局副局長陳素慧強調，性平法排除幼兒園適用，二○二二年的案子在沒有檢舉人、沒有陳情人、沒有畫面及證據的情況下，無法命教保員請假離開；二○二三年七月的通報案，因適用當年三月新上路的教保服務人員條例修正案，即刻做停聘等處分。兩案雖是同一行為人，但適用法令不同，處置不能混為一談。

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