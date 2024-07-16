5迪士尼頻道遞補 NCC委員籲降收視費／NCC要求系統業調查收視率及滿意度 作為地方政府核准費率參考

迪士尼集團經營的5個頻道今年元旦退出台灣有線電視市場，國家通訊傳播委員會6月底開會多數決通過60餘家有線電視業者申請由BBC Earth、KMTV等頻道遞補。 （資料照）

2024/07/16 05:30

〔記者蔡思培、徐子苓／台北報導〕迪士尼集團經營的五個頻道今年元旦退出台灣有線電視市場，國家通訊傳播委員會（NCC）六月底開會多數決通過六十餘家有線電視業者申請由BBC Earth、KMTV等頻道遞補。NCC兩位委員昨抨擊NCC放水，指部分遞補頻道缺乏台灣在地內容，收視率低、消費者也不買單，且頻道授權金每年價差七．二億元都進入業者口袋，NCC並未要求業者及地方政府調降收視費，罔顧消費者權益。

2委員批頻道缺乏在地內容

迪士尼集團退出台灣有線電視市場五頻道為國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World。NCC委員林麗雲、王維菁提出不同意見書指出，業者遞補的頻道BBC Earth、KMTV、壹電視綜合台、華藝MBC等，與原頻道本地內容投資、投入規模、頻道品質差異太大。

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NCC副主委翁柏宗昨表示，此案依多數委員意見做出決議，但尊重兩位委員意見。NCC其他委員當時考量原頻道在台長期經營，遞補頻道難在短期內比擬其製播資源、人才與資金規模，因此先同意頻道遞補。

對於費率應否降價，翁柏宗進一步說明，NCC去年底審查離島費率時即認為遞補頻道授權成本較低，已刪減五至十元。

至於台灣本島收視費率由各縣市政府審核，NCC委員會決議要求系統業者持續調查頻道收視率及滿意度，並在明、後兩年度基本頻道費率審議期間，提供今、明年度前三季收視率、滿意度報告及相關頻道授權成本資料，作為地方政府核准費率參考。

林麗雲、王維菁委員發聲明表示，遞補頻道多以國外觀眾為服務對象，缺乏在地內容，犧牲觀眾收視權益、收視習慣及文化權利。

兩位委員也指，遞補頻道在收視率及消費者滿意度上都不理想，KMTV收視率僅衛視中文台的卅％至五十％；另有接近一半以上民眾不滿意KMTV及amc電影台。

授權金價差應退還消費者

兩人表示，此案下架頻道與遞補頻道授權金金額差距極大，下架的五個頻道每戶每月原授權金為廿二元，但遞補頻道組市場行情約八元，估計一年有七．二億元價差流入系統業者與代理商口袋，未退還消費者也未調降費率，對消費者極不公平。

針對NCC委員認為部分遞補頻道缺乏台灣在地內容，呼籲有線電視費用應減收以彌補民眾權益，系統業者中嘉、凱擘均表示不回應。

有線電視多系統集團遞補頻道表

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