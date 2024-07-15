罹癌年輕化 新北擴大抹片、腸癌篩檢

新北市衛生局呼籲未滿30歲有性行為女性，接受免費子宮頸抹片檢查。（衛生局提供）

2024/07/15 05:30

未滿30歲免費子宮頸癌檢查 已實施11年 近3年1.5萬人次受惠

〔記者羅國嘉／新北報導〕癌症蟬聯國內十大死因首位已長達四十二年，新北市政府衛生局表示，近年罹癌者有年輕化的趨勢，新北市從二○一三年起提供未滿三十歲、有性行為的女性，可接受免費的子宮頸抹片檢查，最近三年已篩檢一萬五二七三人；今年七月起將大腸癌篩檢年齡由五十歲以上擴大至四十五歲以上，截至七月十日已服務五十三人。

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腸癌篩檢擴及45歲以上 10天服務53人

衛生局指出，新北市二○二三年因癌症死亡人數為八一九六人，比二○二二年的死亡人數八○○八人，增加了一八八人；而新北市的前十大癌症死亡率，首位是肺癌，第二位是結腸、直腸和肛門癌，第三位是乳癌，其次依序是肝和肝內膽管癌、前列腺（攝護腺）癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。

至於新北市的大腸癌發生率，二○一○年的每十萬人口是四十一．九八人罹癌，二○二一年上升到每十萬人口有四十六．二一人罹癌，其中四十五歲至四十九歲的族群，大腸癌發生率呈上升趨勢。

衛生局說，依據二○二二年資料，新北市大腸癌死亡率是每十萬人口有十四．二人，二○二三年下降為每十萬人口是十三．三人。

4項免費癌篩 明年全國放寬條件

衛生局表示，行政院已拍板二○二五年擴大癌症篩檢的相關預算，擬針對肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌等放寬公費篩檢的條件，也將實施四十五歲至七十四歲的幽門桿菌糞便抗原檢測。

衛生局提醒，定期篩檢是防癌的重要一環，子宮頸抹片篩檢可降低六十％至九十％的子宮頸癌發生率與死亡率，台灣從一九九五年起提供三十歲以上女性子宮頸抹片免費篩檢，累積篩檢率達八十二．七％，藉由下修子宮頸抹片及大腸癌篩檢年齡，早期發現、早期治療可降低死亡率。

新北市今年7月1日起將大腸癌篩檢年齡擴大至45歲年輕族群。 （衛生局提供）

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