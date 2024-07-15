旗後山步道改造 年底前動工

旗津領航計畫啟動，旗後山登山步道改造案預計年底展開。 （國家自然公園管理處提供）

2024/07/15 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕「灣區大港、旗津領航」旗艦計畫啟動！中央、地方多個單位日前至旗津會勘，初步討論將針對旗津輪渡站到高雄燈塔的人行步道進行改造。高市觀光局證實，目標今年底動工、明年底完成全新步道。

高市府提出「灣區大港、旗津領航」旗艦計畫四．九億元，獲選納入交通部重要廊帶亮點營造計畫，該案分為永續沙洲、愛河親水廊道升級、綠能低碳轉運、智慧觀光數位轉型、大港重生行銷亮點。

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汰換老舊設施 增加低碳智能運具

計畫範圍預計整合旗後砲台沿海岸沙灘至風車公園等觀光場域，涵蓋救生站及水上運動中心、Sunset Bar、貝殼館景觀台等設施，並重新塑造國際迎賓品牌，汰換老舊設施，導入低碳智能運具及夜間景觀。

該計畫由旗後山景觀重新改善開始，包括修繕燈塔步道，在星空隧道內設置互動式投影設備，海岸線景觀再造等，包括交通部觀光署、高市觀光局、台灣港務公司、國家自然公園管理處等單位，日前首度在旗津會勘，初步決定將全面改造輪渡站至高雄燈塔的人行空間。

國家自然公園管理處指出，步道改造計畫由高市府統籌辦理，其中連結旗後山步道部分長度佔約一千公尺，建議可更新舊有設施、規劃人車分道、鋪面重新施作、適度降低航港局圍牆高度，經費匡列約一千七百萬元，將由高市工務局執行。

引導遊客 沿路走到燈塔與砲台

高市觀光局證實，人行步道改善預計今年底，目標明年底完成，希望藉由優質人行空間，引導遊客盡情欣賞港區風景，並沿路走到燈塔與隔壁砲台，從高處感受旗津的浪漫與大海的奔放。

旗後山上的高雄燈塔營業到晚間，可俯瞰城區、港區與大海景致。（高市府提供）

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