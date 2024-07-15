萬巒推低碳旅遊 電輔車串聯秘境

萬巒鄉公所推動「順騎自然」低碳小旅行，單車站暑假開始營運。 （萬巒鄉公所提供）

2024/07/15 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣目前YouBike以「一市三鎮」為主要樞紐，周邊則有越來越多的鄉鎮爭取進駐，萬巒鄉公所為推動鄉內專屬的「低碳旅遊鐵馬行」，自行引進三十台電動輔助自行車，於暑假正式啟動。鄉長林國順說，萬巒除了豬腳，還有農特產及客家、閩南及原住民文化，鄉公所規劃三條路線，帶領遊客認識萬巒。

林國順表示，電輔車的高機動性與滲透性，可彌補大巴士、自用小客車、電動車等的不足，能夠深入萬巒鄉內的許多秘境，例如萬金聖母聖殿、萬巒彩繪吊橋、五溝水夥房聚落、東港溪自行車道、佳平溪自行車道、沿山公路自行車道、糖鐵自行車道及萬金綠色隧道等，把萬巒人文地產景還有食宿遊購行以電輔車串聯。

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萬巒綠色單車站今年暑假正式開幕，負責營運的大鵬灣單車站指出，由於YouBike的經費較大，難以立刻佈建入需求不明顯或是小型聚落多且零散的鄉鎮，透過電輔車推廣綠色旅遊，是帶動觀光的另一種選擇。

大鵬灣單車站指出，目前規劃三條路線，包括百香果園、馬卡道族文化、可可園區等，電輔車帶領遊客響應淨零碳排綠生活，單車小旅行導覽行程可在三日前預約，導覽時間約二．五小時，人數達四人以上出團，相關資訊可至單車站臉書粉專查詢。

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