台灣好行觀光路線 搭乘量翻倍成長

台灣好行大鵬灣琉球線於2020年啟航後，以每年約10萬人次累積載客，今年6月單月則一口氣翻倍到2.4萬。 （記者陳彥廷攝）

2024/07/15 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣目前有三條常駐式「台灣好行」觀光路線，最新的墾丁機場線仍在試營運階段；另一條大鵬灣琉球線則在日前突破四十萬人次搭乘，今年六月搭乘人數更是翻倍成長，大鵬灣國家風景區管理處認為觀光路線深耕有成。

大鵬灣琉球線二○二○年九月開始營運，雖一度受疫情影響，但仍以每年十萬人進度累積，推動大鵬灣琉球線的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）表示，該路線從高鐵左營站發車至大鵬灣遊客中心，途中僅四站，發車後即達東琉碼頭，接著輔英醫院、東港轉運站、濱灣碼頭站，未來則因應「鹽琉線」候船中心新增站點。

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左營站到東琉碼頭 半價優惠

鵬管處指出，該路線為推動國旅並營造友善外國旅客交通環境而設計，遊客高鐵到左營後，即可轉乘台灣好行到大鵬灣或小琉球運輸節點，現屬票價補助期，以電子票證如悠遊卡、一卡通、LINE PAY、I-CASH二．○於上、下車刷卡支付車資，都是半價優惠，像高鐵左營站到東琉碼頭僅五十三元，路程五十分鐘，目前墾丁快線和大鵬灣琉球線並開放網路預約，同區間票價為「現金價」半價的六十一元，優惠期至明年八月三十一日。

鵬管處長許主龍指出，目前大鵬灣琉球線的車上備有景點數位語音簡介，還結合沿線合作商家送好康及行程推薦環保餐廳或旅宿，近四年來，已成為旅客前往大鵬灣國家風景區的黃金接駁路線，去年暑假每月有一萬多人次搭乘，今年六月更創下單月二．四萬人次新高，是去年兩倍以上，暑假可望再創新高。

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