公車站名 北市試辦放大改善

台北市公車站名，有民眾反映過小。（記者江采蓁攝）

2024/07/15 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，但民眾反映等公車時常無法分辨公車站名，尤其是位於道路中央的公車專用道，台北市議員張志豪也曾做過問卷調查，發現有六七．四％民眾認為「不夠清楚，希望可以加大」。台北市公共運輸處大眾運輸科長郭建辰表示，九月底前會先完成一條公車專用道試辦改善措施。

張志豪表示，他曾以問卷調查了解民眾對站名的看法，有三二．六％的民眾認為「太小不夠清楚，但不影響搭乘」、六七．四％認為「不夠清楚，希望可以加大」；要求交通局應全面檢討公車站名過小的問題，適度加大並提高夜間辨識程度。

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議員柳采葳認為，公運處應通盤檢討站牌，站名小、不清楚是一個問題，甚至有一些站牌位置隱密、被樹擋到，民眾連找到公車站牌都困難，應讓站牌顯眼一點。

郭建辰表示，規劃在九月底會完成一條公車專用道試辦改善措施，先朝「放大站名」改進，暫不更動路線圖；目前站名僅在月台處才看得到，將於站台前後新增兩面顯示站名的站牌，字體會放大，若成效不錯，將推展到其他公車專用道；他也提到，目前專用道、候車亭在夜間都有照明設備，會再請廠商評估哪種材質較適合夜間辨識。

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