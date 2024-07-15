《伊的願望》國際獲獎 神尊一起看電影

《伊的願望》微電影，開展諸羅城隍中元祭新風貌，昨天在嘉義in89影城舉辦特映會，吸引年輕人到場觀影。 （記者丁偉杰攝）

2024/07/15 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市特色宗教文化「諸羅城隍中元祭」活動上月底登場，包含放水燈、全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡與綏靖聖誕等四大主軸，廟方更融入新元素，由青年朋友藉由戲劇、音樂，拍攝《伊的願望》微電影，讓年輕人更了解家鄉，微電影更榮獲多個獎項，將嘉市地方文化推向國際，昨在嘉義in89影城舉辦特映會，吸引年輕人進場觀影。

城隍廟董事長賴永川表示，微電影邀請曾入圍金曲獎最佳新人的台語獨立樂團「裝咖人」合作，融合傳統北管樂與搖滾曲風，創作電影主題曲《花巷》；微電影更榮獲英國倫敦電影節最佳短片，入圍羅馬尼亞影展最佳劇情片、西雅圖電影節最佳國際特色片等獎項，讓諸羅城隍中元祭在國際備受矚目。

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影片以嘉義城隍廟和東市場為場景拍攝，時空在中元祭期間，包含放水燈、全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡與綏靖聖誕等中元四大祭典重要儀式，昨天特映會，廟方迎請城隍爺神尊跟大家一起看電影。

市府民政處長林家緯說，中元祭是台灣重要傳統節日，嘉市因輪普習俗，成為在地人記憶中濃濃人情味的節日，透過此片視角，讓大家更更了解嘉市特有的宗教文化。

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