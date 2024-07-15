邊坡多次坍方 大華公路7月封3次

嘉159甲線大華公路28公里處一再因坍方交通中斷。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/15 05:30

阿里山公路最主要替代道路 偏遠山區居民呼籲改善行的安全

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕進入雨季後，阿里山公路最主要替代道路嘉一五九甲線大華公路已發生多次邊坡坍方，致交通中斷，七月至今已三度封路，用路人需繞道遠行，引來怨聲載道。地方疾呼中央關心偏遠山區居民行的安全，徹底解決大華公路問題。

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縣府建設處長郭良江表示，大華公路二十八與四十二公里處，最近以來發生多次坍方，致交通中斷。空拍調查影像顯示，二十八公里處大面積土石由山頂極高處崩落，致落石沿順向坡方向掉落形成沖蝕溝，且有擴大趨勢，初步評估採明隧道或橋梁方案進行復建，經費初估約一億元。

用路人需繞道遠行

郭良江說，四十二公里處崩坍邊坡高約五十公尺，寬約四十公尺，預計採護坡方式復建，避免裸露岩面發生二次災害，估計面積約一千七百平方公尺，預算約一千五百萬元，這兩處都將向中央爭取經費辦理，全面提升大華公路安全性。

大華公路為阿里山公路最主要替代道路，由番路鄉大湖村經竹崎鄉光華村抵達石棹。光華村劉姓民眾說，二○○九年八八風災阿里山公路柔腸寸斷，許多救援物資即經由大華公路送往災區，但雨季往往下一場大雨就坍方或出現土石流，今年七月已有八、十一及十三日三度封路，即使搶通，也是落石不斷，當地民眾希望能有一條安全回家的路。

搶通後 也是落石不斷

竹崎鄉光華長老教會牧師徐聖森說，前總統蔡英文去年八月到竹崎真武廟參香時，他趁機遞交陳情書，為促進地方產業發展及緩解假日阿里山公路壅塞狀況，建請中央政府關心改善大華公路，建議短期作法應維護道路邊坡增加安全性，中期截彎取直、路面拓寬及興建橋梁，長期治本目標則興建明隧道與沿著河谷建高架化道路。

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