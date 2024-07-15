保護虎尾驛 斜傾榕樹移除部分枝幹

虎尾驛旁榕樹因主幹腐朽嚴重傾向建築體，日前縣府已委請公所協助處理。（記者李文德攝）

2024/07/15 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕有近百年歷史的雲林縣歷史建築「虎尾驛」，最近車站大門前左側人行道一棵茂密榕樹斜傾，恐危及建物，經樹木專家現勘後，日前榕樹已移除部分枝幹，確保老屋暫不受樹木危害，縣府後續將針對是否影響建物構造密切注意。

公所將定期修剪 避免影響歷史建築

虎尾驛原名「五間厝驛」，早年為台糖鐵路運輸的小火車站，運載甘蔗外，兼具客運用途，乘客可從此搭小火車至斗南車站，再轉搭縱貫火車，是許多虎尾人通勤上下班或上下課的共同記憶。

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虎尾驛為日式木構造建築，一九八二年八月，北港線結束營運，虎尾驛走入歷史，至今仍保留售票窗口及候車室等，二○一○年縣府登錄為歷史建築。

縣府文化觀光處日前接獲民眾陳情，指虎尾驛大門前左側人行道一棵茂密榕樹斜傾，憂心影響建物安全。

文觀處請嘉義大學樹木學研究室專家現勘後，研判此榕樹屬較年輕的樹木，尚未達受保護樹木認定標準。由於其生長樹穴過小，且兩旁有柏油路及混凝土鋪面，造成樹木長期成長不良，致樹幹嚴重傾斜，且有腐朽樹洞產生，未來恐有斷裂風險，若無法改善生長空間建議移除。

虎尾鎮公所獲悉後，日前先將榕樹移除部分枝幹，保留根部，後續會定期修剪樹木，避免影響建物。文觀處文化資產科長張力元強調，會持續關注是否有部分枝幹影響建物，防止危害擴大。

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