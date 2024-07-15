探索北橫 桃園推15條親子遊程

桃園市政府觀光旅遊局委由中國青年旅行社桃竹苗分公司規劃「探索北橫」系列活動。（記者李容萍攝）

2024/07/15 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕炎炎夏日去哪裡玩？桃園市觀光旅遊局委由中國青年旅行社桃竹苗分公司規劃「探索北橫」活動，以「樂桃消暑」、「部落輕旅」、「星河山城」、「沐浴山林」、「秘境時光」、「行腳北橫」六項主題、十五條親子遊程，除了在「台北國際夏季旅展」桃園館販售，即起也在「探索北橫」網頁受理報名，洽詢電話：03-3333863。

各遊程和出發時間如下：「樂桃消暑」七月十八日小烏溯溪趣—探訪白紗祕境，七月廿二日小烏來盛夏體驗—悠遊飄浮山林澗，八月十九日東眼山攀樹樂—在樹上唱歌SPA之旅，八月廿日角板山探樹趣—別樹一幟體驗。

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「部落輕旅」七月廿五日溪口台風情—原鄉嘉年華，八月九日醉在原鄉—那山蹦蹦，八月廿三日那山夯肉—原鄉炙燒之旅，八月卅一日暢遊那山—部落之光文化祭。

「星河山城」流星雨之夜—追星夢、星河璀璨觀星會，均為八月十日出發。

「沐浴山林」七月廿三日基拉耳漫步—與山林共存，九月廿七日拉拉山神木漫遊。

「秘境時光」八月十六日悠遊山蘇的故鄉—看見上帝的光，九月十九日羅浮悠閒壓行。

「行腳北橫」八月廿三日縱行北橫─台七趴趴走。

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