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曾被霸凌、老師伸援 蔡佩津堅定投身教育

特教老師蔡佩津陪伴特殊孩子學習成長，從來不會低估他們。 （教育部提供）

特教老師蔡佩津陪伴特殊孩子學習成長，從來不會低估他們。 （教育部提供）

2024/07/15 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕拿下去年師鐸獎的台東大學附設實驗小學教師蔡佩津，中學時曾被霸凌，但也遇到好老師，讓她立定志向投入教育，並對特教生窮盡各種教學方法授課，找尋自我價值，獲教育部選為教育家人物典範。

獲選教育家人物典範

蔡佩津曾在台東豐年國小擔任特教老師，面對各種學習障礙學生，不要求滿分，只要求用心把事情做好。她曾教導一位輕度智能障礙的三年級學生，比普通班學生更快學會除法，讓許多小朋友都搶著「要到資源班上課」。

蔡佩津認為，特教生涵蓋不同障礙類別，每個孩子都有自己學習上的困難，她會先了解孩子的狀況，再個別調整教學方法。如為識字困難的同學在考試時提供參考字庫，為閱讀緩慢的同學逐題誦念，藉此協助孩子，甚至可以考到班級前三名。

窮盡辦法教導特教生

有一次蔡佩津必須教會孩子學會三位數乘三位數計算，這對特教的孩子來說很困難，他們不只九九乘法表背不熟，她想盡辦法出動各種教具，拿透明片堆疊，換各種顏色教學等，但孩子還是學不會。她耐心地持續調整教材，終於有二個孩子學會，讓她興奮地衝到辦公室大叫。

談到教育初衷，蔡佩津回憶，求學生涯中有幾位老師，對她影響深遠，包括國小老師陳品秀，帶領同學到圖書館找資料指導做報告，還會不時鼓勵引導，令她對教師職業產生憧憬；國中面對升學壓力時，遭遇同學霸凌，老師張立宛總在她情緒最低潮的時刻伸出援手，讓她更堅定要成為一位好老師。

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