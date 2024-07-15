藥師公會、健保署合作推動 牙醫診所10月起試辦開成分名處方

總統賴清德14日出席「中華民國藥師公會全國聯合會第15屆第3次會員代表大會晚宴」並致詞。（記者朱沛雄攝）

2024/07/15 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕藥師公會全聯會昨日舉辦會員代表大會，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，十月開始藥師公會將和健保署合作，由牙醫基層診所開始試辦開立處方箋以「成分名」取代「商品名」，例如使用「乙醯胺酚」（鎮痛解熱劑）而非「普拿疼」，以利打破民眾「原廠藥」迷思。

黃金舜致詞時表示，缺藥問題困擾已久，如何解決結構性問題，成為政府的燙手山芋，台灣是海島國家，若藥物都靠進口將成為重大的國安危機；如果能增加國產學名藥用量，支持本土製藥產業，且更能精準理解我國用藥情形，能有效降低藥費佔健保總額比例。

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美國經驗 開學名藥大省藥費

黃金舜表示，二○二一年美國政府大力宣傳使用學名藥、生物相似藥，當年度美國開出的六十四億張處方箋，高達九十一％都開學名藥和生物相似藥，共省下三七三○億美金；而台灣現在健保體質欠佳、很缺錢，為此十月開始將和健保署合作，由牙醫基層診所開始試辦開成分名處方。

總統賴清德致詞時表示，健保實施三十年，目前有很多需要改進之處，但點值一點一元看似簡單，卻可能破壞制度，造成民眾費用增加、增加醫療浪費等，盼立委三思。

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