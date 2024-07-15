埔里里山森活度假村 地下水開發惹議

「里山森活度假村（旅館）」開發案二度召開環境影響評估公開會議，關切民眾擠滿會場。（記者佟振國攝）

2024/07/15 05:30

居民盼嚴把關 環局︰業者一年內至少三次監測數據

〔記者佟振國／南投報導〕中友百貨集團埔里農莊公司，十三日晚間再度於南投縣埔里鎮廣成里進行「里山森活度假村（旅館）」開發案影響評估公開會議，與會民眾憂慮開發案大量使用地下水，必須先做完整調查、監測，要求主管機關嚴格把關，縣府環保局強調業者必須引用二年內具代表性地下水調查數據，否則絕不讓案件進入委員會。

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地方憂心影響民生、農業用水

面積達一一三公頃的「里山森活度假村（旅館）」規劃興建九百廿間客房，假日最高住宿、非住宿遊客將達五七四○人，估計日均用水量四六七噸，業者說明範圍內有向縣府依法申請開鑿四口水井供水，強調有民生廢水回收淨化再用於農灌機制，讓水資源充分循環利用。

但民眾擔心氣候變遷，旱澇加劇，地下水資源日益短缺，大量開採恐影響民生、農業。

一新里長林宥岑等人，堅持縣府應要求業者先進行一新里及廣成里鄰近地區地下水位豐枯水期變化量測、地下水涵養量及抽水總量調查，未確認前勿核發水權，且應考量全區供需再進行環評審議，縣府環保局強調，業者依法送件前就必須引用二年內具代表性據數，以及一年內至少有三次的監測數據，否則不會讓案件進入委員會。

與會民眾也質疑「埔里農莊」先前即有違法開挖山林及私設水溝、混凝土道路、河川蓄水設施，危害下游居民生命財產安全及台灣白魚棲地，尚未回復原狀前，縣政府絕不能草率跑完環評程序，放行業者開發。

業者︰野溪水泥構造分階段拆除

業者代表則回應，一新里野溪水泥構造設施按先前會勘評估分階段拆除，以免一次性施做造成水患或影響水質，後續也會遵循主管機關要求依法辦理。

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