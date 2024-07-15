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大安北汕漁港出海不便 漁民促清淤

北汕漁港位於大安港媽祖文化園區旁，從北汕溪出海。（記者歐素美攝）

北汕漁港位於大安港媽祖文化園區旁，從北汕溪出海。（記者歐素美攝）

2024/07/15 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安區北汕漁港因漁船出入少，市府自二○一三年起不再修繕，但當地漁民表示，近年進出漁船逐漸增加，卻因淤積導致漁民出海不便，近日連署要求市府加強清淤，比照其他二類漁港，公平對待；台中市海岸資源漁業發展所所長陳英琮表示，漁民可就近停靠塭寮或松柏漁港，在合法合理範圍內，公部門可以做的，一定全力協助，近日將與漁民座談協調。

發起連署的鄭鉉仁表示，北汕漁港每年船隻出港次數逐漸增加，從二○一一年的一艘、二○一二年的三艘，去年已增加至十一艘 ，質疑市府經費主要用於塭寮漁港建設與五甲漁港清淤，置北汕漁港於不顧。

水利局表示，今年六月十七日至七月二日進行北汕溪清淤，共清出一四四車次，數量約二一六○立方公尺。

台中市有松柏、五甲、北汕、塭寮、梧棲、麗水等六個漁港，除梧棲外，其餘五處均為第二類漁港，由市府主管。

岸資所指出，北汕與五甲漁港長年使用率低，前市議員吳敏濟曾於二○二二年為漁民請命，建議市府應輔導漁民轉籍或轉業，莫再投入大筆公帑修繕或疏浚，避免毫無效益，當時海資所長吳建威即指出，北汕漁港自二○一三年即不再修繕，五甲漁港將輔導漁民轉籍。

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