基隆1.5億買50輛中古公車 12天7起拋錨

基隆市去年花一．五億採購五十輛「中古公車」，卻頻頻出狀況。（議員張顥翰提供）

2024/07/14 05:30

議員轟謝國樑預算用在電動機車 犧牲市民權益

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市公車處去年花一．五億採購五十輛「中古公車」，車齡約八年，但基隆市議員統計七月至今十二天就有七起拋錨，前幾天才發生公車座椅下方鐵片割傷人，十一日傍晚拋錨車竟有「手煞車零件」掉出來，嚇壞民眾。基隆市議員許睿慈批評，基隆老舊公車故障事件頻傳，已嚴重影響基隆人交通安全與乘車品質，謝國樑仍執意將預算投注在電動機車上，為兌現自己支票，不惜犧牲市民權益。

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座椅鐵片傷人、手煞車零件掉出

許睿慈指出，十日前往和平島市場會勘路上，平一路有公車拋錨停放道路中央，導致全線車道封閉，外圍道路如和一路等路段車流嚴重回堵壅塞。這是繼公車漏油事件導致十名騎士摔車受傷後，基隆第四起公車故障事件，她在今年定期會，就不斷要求市長謝國樑要將預算花在刀口上。

議員︰基隆公車妥善率非常不良

市議員張顥翰說，基隆市一連三天發生三起公車拋錨事件，足見基隆市公車的妥善率，已非常不良，但市府還是以電動機車政策為優先。

基隆市公車老舊問題長期有民怨，前年底車齡十年以上老舊公車比例約佔全市四十二％、平均車齡達到十一年。市長謝國樑表示，由於目前中央為推動二○三○公車電動化計劃而停止補助購置柴油公車，短期市府先以購置堪用的中古公車應急並加強全面檢修，迄今車輛不僅增加（一五五輛增至一六三輛），平均車齡已有所降低（從十一年到降為九．二五年），老舊公車比例也已下降至目前的三十五％。

謝國樑︰123輛車將汰換為電動公車

謝國樑進一步說，目前已規劃電動公車汰換計劃，預計年底前向中央政府爭取補助，並且自編預算，預計一次採購、二年交車，將把公車處的一二三輛大型巴士汰換為嶄新的低底盤電動公車；中型巴士也將陸續規劃汰換；基隆市公車處也說，因建置電動公車計畫，有訂購期程及停放的土地空間、建置充電樁等問題需要進行，為短期應急，以購置性能尚佳的中古車暫時代替本處逐漸老舊車輛，以達順利接軌本市電動化公車的推動。

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