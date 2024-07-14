修繕慢 北市139座公園遊戲場仍在改善中

2024/07/14 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市公園遊戲場竟暗藏危機！台北市議員洪婉臻發現，民眾通報公園遊戲場常見缺失數逐年上升，從二○二一年的九四六件至去年已增為一三四五件，截至今年五月七日，還有一卅九座公園遊戲場在改善中，高達三成以上維修中，批評維修時間甚至長達一年；台北市公園處表示，預計於今年八月底前完成缺失改善。

公園處說明，台北市公園設有四四六座兒童遊戲場，已針對各種遊具的損壞狀況進行歸納，未來在新設或改造遊戲場時，會請廠商就常損壞部位先行備料，同時於契約載明兒童遊戲場基本設施修繕期程，以縮短遊具待修時間，另外，廠商需於修繕時張貼告示載明預計完成時間，讓民眾瞭解。

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洪婉臻質疑，民眾通報遊戲場常見缺失數，二○二一年為九四六件、二○二二年一○七九件，二○二三年一三四五件，並質疑修繕工作平均需要廿四天，最長的需要一年，且推行多年的共融遊具，缺料待修期間常拖至數月，應研擬辦法縮短維修期程，並針對常維修品項，備料庫存控管機制應更完善。

另外，洪婉臻接獲不少民眾反映，盼鄰里間也能設置共融公園，其中萬華區和中正區身為各行政區中公園數量最少的兩個行政區、需求熱烈，盼主動調查針對小區鄰里公園的設置。

對此，工務局水利工程處回應，華中及古亭河濱公園整建計畫，預計於今年下半年完成規劃設計工作，明年辦理工程發包施作；公園處回應，自二○一六年起，根據地方需求，逐年更新公園遊戲場，將持續依需求及考量區域平衡，進行新設或改建共融式兒童遊戲場。

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