卓揆：將開經發會議 開啟「大投資台灣」

2024/07/14 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院長卓榮泰參訪太平區昆兆益精密工業，當眾宣示本週將召開經濟發展委員會，有淨零科技雙轉型等三大主軸，並強調開啟大投資台灣計畫，戰略目標是「引進更多資金回台投資」。

卓榮泰昨天下午聽取昆兆益董事長吳忠賢簡報後，經立委何欣純致詞引言，在民進黨台中市議員李天生、張芬郁等五人與國民黨市議員黃佳恬，以及太平工業區廠協會理事長許長發等廠商代表前發表經濟發展委員會主軸。

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卓榮泰表示，下週將召開經濟發展委員會將不只讓民眾看到護國神山，更看到代表產業從業人員的中小微企業成功典範，經濟果實夠均衡分享在每個國人身上，首步是用創新自由開放多元經濟模型，讓國人在模型運作下分享，也讓大家有選擇參與多元經濟機會。

卓榮泰說，第二是均衡，將擇定一百四十項全國重要地方基礎建設，特別從全台縣市欠缺基礎工程處均衡發展。

卓榮泰強調，第三是包容成長，導入企業綠色淨零及數位雙重轉型，均顧中小微企業分享經濟果實。 除了三項主軸齊步向前，政府也會把AI科技用到公共領域政府部門，民眾到公部門洽公辦事必須要能感受到AI經濟到位，進一步高效率簡政便民。

卓榮泰提及，將設計一套制度讓國外廠商資金回台投資，戰略目標是開啟大投資台灣計畫，讓更多資金進來台灣投資。

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