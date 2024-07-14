為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

卓揆：將開經發會議 開啟「大投資台灣」

2024/07/14 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院長卓榮泰參訪太平區昆兆益精密工業，當眾宣示本週將召開經濟發展委員會，有淨零科技雙轉型等三大主軸，並強調開啟大投資台灣計畫，戰略目標是「引進更多資金回台投資」。

卓榮泰昨天下午聽取昆兆益董事長吳忠賢簡報後，經立委何欣純致詞引言，在民進黨台中市議員李天生、張芬郁等五人與國民黨市議員黃佳恬，以及太平工業區廠協會理事長許長發等廠商代表前發表經濟發展委員會主軸。

卓榮泰表示，下週將召開經濟發展委員會將不只讓民眾看到護國神山，更看到代表產業從業人員的中小微企業成功典範，經濟果實夠均衡分享在每個國人身上，首步是用創新自由開放多元經濟模型，讓國人在模型運作下分享，也讓大家有選擇參與多元經濟機會。

卓榮泰說，第二是均衡，將擇定一百四十項全國重要地方基礎建設，特別從全台縣市欠缺基礎工程處均衡發展。

卓榮泰強調，第三是包容成長，導入企業綠色淨零及數位雙重轉型，均顧中小微企業分享經濟果實。 除了三項主軸齊步向前，政府也會把AI科技用到公共領域政府部門，民眾到公部門洽公辦事必須要能感受到AI經濟到位，進一步高效率簡政便民。

卓榮泰提及，將設計一套制度讓國外廠商資金回台投資，戰略目標是開啟大投資台灣計畫，讓更多資金進來台灣投資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播