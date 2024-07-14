豐原火車站、轉運中心 招商不佳

豐原火車站一樓仍有店面空間待租，台鐵期盼有更多業者進駐經營。（記者張軒哲攝）

2024/07/14 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原火車站改建與豐原轉運中心興建近年相繼落成，成為台中山線鐵路與客運交通樞紐。但招商情況皆不佳，轉運中心原規劃進駐二樓商場轉型為健身房，豐原火車站二樓店舖雖滿租，但一樓僅有夾娃娃機店等少數店面營運，還有逾半數閒置店面待租，豐原居民與民代期待車站商圈能日趨繁榮，帶動站前發展。

火車站一樓店面 逾半閒置待租

豐原火車站與轉運中心商圈成形，但近年豐原火車站店舖委外經營，可惜招商不佳，二樓店舖數量較少，加上緊鄰售票櫃台與驗票出入口，目前滿租。但一樓店面長年招商不佳，目前僅有幾間店面租給夾娃娃機業者營運，多數店舖閒置，可見業者懸掛布條招商。

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民進黨市議員謝志忠說，豐原火車站店面不認真招商出租，從另外一個角度來看，也是浪費公帑的一種，可能引來負面的評價。

轉運中心 超商卻步 健身房進駐

台鐵公司指出，豐原車站站內有一、二樓商業空間，皆已完成標租簽約，由業者招商經營。其中二樓滿租，一樓商業空間包含自動選物機、美甲、日式糰子等商店陸續進駐，其餘待租空間業者持續招商中，歡迎各業商家接洽共同繁榮商圈。

豐原轉運中心二樓原本規劃商場與餐廳，可惜招商困難。台中市府交通局表示，豐原轉運中心原規劃進駐二樓商場的超商與餐飲業投資意願趨於保守，經調整招商策略，健身中心業者已於去年進駐。

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