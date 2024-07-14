閒置近30年 斗六糖廠打造竹創基地

斗六糖廠將活化做為竹創基地，設置竹工藝裝置藝術。（記者黃淑莉攝）

2024/07/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕閒置近卅年的斗六糖廠，雲林縣府活化做為「竹創基地」，相關步道、景觀、建物整修等工程正進行中，預計明年四月對外營業，縣府指出，四公頃園區將有竹工藝創作藝術裝置，可望成為斗六的後花園及新景點。

4公頃園區 規劃大型竹工藝

斗六糖廠位在斗六與古坑交界處，一九○九年創建，糖業沒落在一九九六年關廠閒置至今，現廠區保留的辧公室、宿舍區及倉庫區，二○一○年被登錄為雲林縣文化景觀。

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美綠化、開步道 明年4月開放

城鄉處長林長造表示，這次改造計畫是透過綠美化代管方式向台糖公司取得約四公頃土地使用同意，規劃整建園區綠地及既有建築，並導入竹構創作藝術，配合未來營運廠商引入竹產業，成為竹創基地。

林長造說，斗六糖廠園區內仍維持日治時期的空間配置紋理，深具產業文化景觀的文化與歷史價值，改造活化重點為呈現製糖工業遺構及展現城市森林地景之美，工程項目包括綠地、步道、服務道路、停車場等，另外兩棟糖倉、一棟小庫房、舊車棚設施整修及相關水電消防工程等，總經費八四○○萬元。

此外，園區也會設置竹工藝術創作裝置，打造竹創基地的亮點地標，包括竹創基地解說、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬體驗場之竹苑及土堤式溜滑梯、糖倉西側入口雨庇及牆面立體綠化、竹工藝館室內裝修及庭園景觀、竹工藝館展示設計製作暨體驗活動等。

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