《氣爆滿10年》高市工業管線長度減28％ 落實監控

高雄市府不定期進行日、夜間管線事故緊急應變演練測試。圖為夜間演練場景。（經發局提供）

2024/07/14 05:30

89條減至71條 引AI大數據管理 長期目標推動「智慧石化」

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄氣爆將邁入十週年，原八十九條工業管線總長度一二九八公里，至今年六月減至七十一條、九三二公里，長度減幅達廿八％。高雄市府表示，除持續落實監理檢查，並將引入AI大數據管理，長期目標則是推動智慧石化。

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業者10月底前 提下年度維運計畫

市府表示，至今年六月所轄工業管線共七十一條，總長度共九三二公里，業者需參考國際標準規範，針對管線安全實施完整性評估，於每年十月卅一日前提出下年度管線維運計畫，每年一月卅一日前提出前一年度維護檢測報告書。

市府向管線業者收取管線監理檢查費，專款專用辦理管線監理檢查及防災應變計畫，並委託工研院團隊成立高市管線安全辦公室（OPS）、全年廿四小時執勤，一年三六五天皆有人監控、隨時因應不明異味通報狀況。

每日執行一次以上巡管作業

除維運管理，業者須配合管理計畫，每日執行一次以上巡管作業，並配合施工挖掘派員駐守，防止管線破壞；另考量台灣位於環太平洋地震帶，市府特別制定地震後巡管機制。

市府說明，現有七十一條管線，經過十四個行政區，包括使用中五十九條、停用九條（暫時停止使用六個月或以上，未來啟用前須提計畫書送審）、備用三條（啟用前須送計畫書經審核後始得輸送），輸送物質包括氮氣、氫氣、乙烯、丙烯等十多項。

59條使用中、9條停用、3條備用

鑒於傳統石化仍為台灣工業發展基石，同時須兼顧城市安全，市府致力提升管線維運安全為首要，並持續執行高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫第四階段（二○二四到二○二六年），將以既有工業管線資訊數位化，並引入AI大數據管理為年度主軸。

市府也與中央合作，將「智慧石化」納入「亞灣二．○智慧科技創新園區」推動方案中，與經濟部、環境部、內政部等跨部會成立工作圈，從環安、工安、勞安等角度引入AIoT等智慧科技能量，同時建立資訊平台提供石化業者與科技業者供需資訊連結，協助高雄石化業永續發展。

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