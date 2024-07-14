宜蘭梗枋卸魚場啟用 獲3項建築獎

宜蘭梗枋卸魚場外觀如大船入港，呈現漁產豐饒意象，加上曲面造型特殊的施工挑戰，同時榮獲公共工程金質獎佳作等3項建築獎肯定。（記者王峻祺攝）

2024/07/14 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭梗枋漁港年漁獲產值達一．六億元，是縣內重要漁港；原卸魚場鏽蝕老舊被列「危樓」，經漁業署補助與縣府自籌共斥資六千七百萬元重建，昨正式啟用，白帶魚造型、大船入港外觀，呈現漁產豐饒意象，加上曲面造型特殊的施工挑戰，榮獲公共工程金質獎佳作等三項建築獎肯定，也成為當地新地標。

年產值1.6億 斥資6700萬重建

梗枋卸魚場主要提供漁民卸載船隻漁獲及整理分類後，吊裝至貨車使用；二座舊有卸魚場使用逾卅八年，因不符現行建築法規，加上政府提倡魚鮮不落地等政策，縣府獲漁業署核定補助，重建一座二層樓高的新卸魚場。

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頭城鎮梗枋漁港有三組定置漁網，因鄰近龜山島，漁民捕撈魚種以洄游性魚類為主，利用洋流及漲退潮海水，將魚群留在網具中，以白帶魚、鬼頭刀、鰹魚及旗魚為大宗，年漁獲產量逾一千七百噸。

白帶魚造型 大船入港外觀

宜蘭縣政府海洋及漁業發展所長林信宏說，梗枋漁民每天早、午時段各出海一次起網捕撈漁獲，進港透過卸魚場的天車設備，卸下漁產直接賣給到訪散客或盤商，全新啟用的卸魚場除堅固耐用，也落實魚鮮不落地政策，更加衛生安全。

縣府表示，梗枋卸魚場建築外觀以白帶魚的帶狀造型為基底，融入大船入港意象，象徵漁獲豐盈，外觀具辨識性，有水平帶狀的女兒牆，與太平洋海平線相呼應，並正對龜山島，成為當地新地標。

縣長林姿妙、漁業署副署長陳建佑等人，昨出席啟用典禮。縣府表示，梗枋卸魚場重建工程從規劃到完工，經歷疫情、缺工，並克服臨海工區狹小與多雨等不利條件，仍於去年如期如質完工，同時獲得縣府公共工程優質佳作、工程會公共工程金質獎佳作及農業部優良建設工程獎優等。

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