謝國樑宴請藍民代固樑 綠批「找誰都沒用」

2024/07/13 05:30

〔記者楊心慧、盧賢秀、甘孟霖、黃子暘、施曉光／綜合報導〕基隆市長謝國樑身陷罷免危機，國民黨發起「護樑」行動，先是前天基北北桃四位市長同台，三位國民黨籍市長表態力挺，謝國樑昨晚再宴請常上政論節目的藍營雙北民代和親藍名嘴，提供說帖為其辯護、反攻罷免，但拆樑團體認為謝國樑不如對外將爭議點說明清楚才是上策，民進黨議員也酸，照謝的成績，找誰幫忙說話都沒幫助；總統賴清德與民進黨秘書長林右昌今將到基隆慶安宮，被視為「拆樑」總動員，固樑、拆樑兩陣營對決白熱化。

拆樑團體︰將爭議點說清楚才是上策

國民黨搶救謝國樑開啟熱戰模式，除黨中央與基隆市政府成立「護基」小組，透過「四方聯盟」結合立院黨團、基隆市議會等，要全力鞏固謝國樑市長寶座；據了解，謝國樑所舉辦的這場餐敘人數約莫十來人，包含國民黨秘書長黃健庭、國民黨議員張斯綱、李明賢、詹為元、柳采葳、江怡臻、陳偉杰、黃心華、黃敬平、國民黨前中常委田方倫等經常上政論節目的藍營雙北、桃園民代和親藍名嘴。

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台北市議員簡舒培批評，北市府刻意在罷免謝國樑送件時刻，於前日舉辦基北北桃四位藍營市長同台的活動，時間相當敏感，假市政宣傳，實則在拉抬謝國樑，有違行政中立，相信人民會看在眼裡。

謝︰議員幫市府說話 請吃飯感謝

昨飯局原定傍晚六點半開席，謝因塞車七點十分左右抵達；他受訪表示，近期雙北很多藍營議員及曾任中常委同志在電視上幫基隆市府說話，因此請他們吃飯以示感謝，順便分享府內較真實的情況，避免假訊息亂竄。

對於總統賴清德今上午將到基隆港西岸營區探視官兵生活與設施，再到慶安宮與林右昌一起參香揭匾，在罷免案敏感時刻，被視為拆樑添火，但民進黨市黨部指稱，行程先前就已排定，與罷樑無關。對此謝國樑表示，今天是賴清德總統上任第一次到慶安宮贈匾，他自己也有受邀，但因同時有其他活動不方便參加，已致電總統府副秘書長「請假」，也順便跟總統說聲抱歉。

秦慧珠︰謝應說明清楚 讓更多人幫忙

國民黨資深台北市議員秦慧珠昨晚沒受邀，但她認為，謝國樑應將政策或被質疑的說明提供給國民黨，讓更多人幫忙說話，而不是只請少數、經常上節目的民代。

「拆樑」發言人李晏蓉受訪表示，藍營民代及部分名嘴都將拆樑歸咎於政治鬥爭，但未看到謝國樑或是國民黨針對拆樑團體所提出的質疑回應，這也是如今會走到罷免階段的原因。

張之豪︰缺成績 名廚也做不出滿漢全席

民進黨基隆市議員張之豪表示，謝要讓名嘴來做政治攻擊，自己再天女散花固基本盤，但反罷樑最有力的武器，就是有亮點的市政成績單，偏偏謝國樑就缺成績單，就算請阿基師來也做不出滿漢全席，請再多的藍營名嘴、民代幫忙說話也沒用。

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