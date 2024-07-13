台21線水里段崩坍清除 外側車道暫封閉

日月潭聯外道台二十一線水里路段邊坡崩坍搶通後，將封閉外側車道，進行邊坡保護工程。（信義工務段提供）

2024/07/13 05:30

往日月潭方向開放內側車道通行 防強降雨再釀災 將進行護坡

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭聯外省道台廿一線水里路段，十一日深夜突然邊坡崩坍，大量土石佔據車道阻礙通行，所幸未有人車受困，公路局獲報處理，直到昨凌晨才搶通，為防強降雨再釀災，將封閉水里往日月潭的外側車道，進行邊坡保護工程，並提醒用路人近期降雨機會高，行經山區應特別留意。

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台廿一線是往來日月潭的重要道路，除了從北面循國道六號經埔里接台廿一線進入潭區外，從南面則可沿台十六線經集集後，再從水里接台廿一線進入潭區，可說是日月潭的「南口」要道。

惟近期南投山區常有強降雨，午後往來日月潭的台廿一線也是大雨不斷，前天下完雨後，大約深夜十一點多，台廿一線水里往日月潭的路段無預警崩坍，大量土石挾帶樹木佔據車道，路過民眾見狀趕緊通報。

轄管的公路局信義工務段指出，最近山區連續午後大雨，導致該路段上邊坡遭沖刷，加上土坡含水量大，無法負荷樹木、土石重量，才會在雨後深夜發生土坡滑落，所幸沒有人車受傷，當下也派人員、機具趕往搶修，直到昨凌晨才搶通。

工務段說，該路段過去十年來，未曾有邊坡土石崩落情況，在檢視邊坡擋土牆後，相關防護設施也未受損，現階段雖已搶通道路，但考量邊坡仍不穩定，將封閉水里往日月潭的外側車道，只供內側車道通行，至於日月潭往水里的車道則不受影響，並提醒用路人行經應多加留意，接下來也會進行邊坡保護工程，透過掛網植生方式穩定邊坡，以維護行車安全。

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