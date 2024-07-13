台鐵仲夏寶島號 今玉里啟程

台鐵公布仲夏寶島號行經花東的最佳攝影點。（資料照，記者花孟璟攝）

2024/07/13 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵公司「二○二四仲夏寶島號」今天將在玉里車站首航開往台東，預計來回三趟次，中間會停靠富里站，為迎接旅客，富里鄉公所將在車站旁舉辦富里好康市集，玉里拍火車取景點客城鐵橋旁也有「人山人海特色市集」，希望透過鐵道活動人氣帶來商機。

富里、玉里辦市集吸客

一年一度的鐵道盛會「仲夏寶島號」，將由「蒸機女王」之稱的CT二七三蒸汽機車頭帶動，昨天上午預先從花蓮車站送到玉里站，預計今天早上十點卅七分從玉里車站出發開往台東，附掛六節莒光號車廂，沿途停靠富里、池上、山里各站，回程明天早上九點廿六分台東開往玉里，共有三個週末、安排三趟次往返玉里、台東。

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富里鄉長江東成表示，富里車站外型設計為「大地穀倉」，曾奪得國際建築設計獎，代表富里鄉是花東縱谷豐饒的稻米之鄉，今年仲夏寶島號預計會停靠富里站六次，去程三次、在富里站各停靠七十分鐘；回程三次各停靠卅三分。

江東成說，為吸引遊客購買農特產品，將邀集在地小農在車站旁舉辦「富里好康市集」，下車旅客可獲贈五十元抵用券，也和花東縱谷國家風景區管理處合作，現場消費滿五百元就送富里蜜香紅茶禮盒。

此外，玉里客城鐵橋每年仲夏寶島號開行，都會吸引大批鐵道迷扛著照相機蹲點，現場「人山人海市集」在今天下午三點到晚上八點迎賓，將邀集玉里廿家餐飲及手創店家舉辦稻田音樂會。

台鐵公布仲夏寶島號行經花東的最佳攝影點，玉里客城橋也是其中之一，每次活動都吸引大批鐵道迷爭睹。（資料照，記者花孟璟攝）

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