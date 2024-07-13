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花蓮縣鳥朱鸝 竟變身水上充氣裝置

紅面鴨「家族陣容」愈來愈壯大，這隻是「日月鴨」。（記者花孟璟攝）

紅面鴨「家族陣容」愈來愈壯大，這隻是「日月鴨」。（記者花孟璟攝）

2024/07/13 05:30

鯉魚潭紅面鴨新夥伴 遊客吐槽朱鸝不會游泳 觀光處：打造可愛風

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮「紅面鴨FUN暑假」今天開幕，鯉魚潭潭面上十五公尺高的巨型充氣紅面鴨旁邊，新增花蓮縣鳥朱鸝充氣裝置，被遊客吐槽，朱鸝「既不是水鳥、翅膀也不是紫色」、不會在潭面游泳。縣府強調「這是水上裝置藝術」，為親子可愛風。

遊客嘆 失去保育鳥教育意義

陳姓遊客指出，朱鸝頭頸、上胸及翼都是黑色，棲息低海拔及平地，大多穿梭在樹林間活動，不可能像鴨子一樣游泳，雙翼是黑色、非充氣朱鸝的紫色。陳先生認為，朱鸝是花蓮縣鳥、又是二級珍貴稀有保育類，縣府活動宣傳既說是朱鸝、特徵又不一樣，在教育意義上讓他感到有些可惜。

也有遊客貼文表示，把朱鸝做成充氣造型放在鯉魚潭，和PK當年基隆黃色小鴨的紅面鴨放在一起，「真心不懂這個做法」、「花蓮國特色、令人無法直視的美學」。

觀光處回應，紅鴨、朱鸝都是水上藝術裝置，朱鸝是花蓮縣鳥，特別請設計師設計為可愛親子風造型，陪伴紅面鴨一起迎接遊客，由於紅面鴨活動已經舉辦十二年，每年陸續都在紅面鴨增添新的彩繪圖案，目前鯉魚潭邊展出約卅隻「紅面鴨家族」。

鯉魚潭商圈振興 打卡可摸彩

觀光處長張志翔指出，今天傍晚紅面鴨開幕，將邀請YOYO台哥哥姐姐與小朋友同樂，明晚起連續五個星期天晚上邀請舞鈴劇場演出經典劇《生命之光》，還有限定星空煙火秀、音樂水舞、無人機表演，將點亮鯉魚潭夜晚，系列活動至八月十一日。

縣府說，地震後推動鯉魚潭商圈振興，消費滿二百元現折抵一百元，現場和紅面鴨、朱鸝合照並貼文打卡，可參加抵用券摸彩，可抵用鯉魚潭商圈搭乘遊艇、踩天鵝船、美食及合法旅宿，詳情查詢官網https://happy-duck.hl.gov.tw/。

花蓮紅面鴨FUN暑假明天開幕，鯉魚潭上的充氣紅面鴨旁邊新添「朱鸝」（圖右）。 （記者花孟璟攝）

花蓮紅面鴨FUN暑假明天開幕，鯉魚潭上的充氣紅面鴨旁邊新添「朱鸝」（圖右）。 （記者花孟璟攝）

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