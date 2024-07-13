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礁溪協天廟主委改選 新派告舊派偽造

協天廟主委吳宏昱（左三）及廟方團隊在律師王清白（右三）陪同下按鈴申告。（記者王峻祺攝）

協天廟主委吳宏昱（左三）及廟方團隊在律師王清白（右三）陪同下按鈴申告。（記者王峻祺攝）

2024/07/13 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕礁溪協天廟第十三屆主委鬧雙包，雙方對簿公堂，最高法院今年三月裁定，新任主委吳宏昱取得合法性，但四年任期已到，八月底將改選。未料舊派另選出的主委簡蒼明，提前對外發文七月辦理改選，引發吳宏昱不滿，昨提告「偽造文書」。簡否認指控，指改選都按組織章程走。縣府說，目前僅認可吳宏昱為廟方合法組織。

宜縣府：僅認可吳宏昱合法

礁溪協天廟供奉關聖帝君，二百多年來香火鼎盛，二○二○年主委改選鬧雙包，新舊兩派打官司；吳宏昱取得法院合法認證，縣府民政處也受理核備公文，但四年任期已至，主委將辦理改選。

舊派簡蒼明先發制人，以第十三屆主委名義對外發文七月十五日辦理改選。吳宏昱抨擊，簡蒼明非合法主委，卻以主委自居，以廟方名義「偽造」發文，還公告將舉行主委選舉。

吳宏昱說，協天廟依法改選，實際程序是八月十日至十二日先選出代表，月底再改選主委，已報備縣府獲同意，「自己這四年努力不夠」，希望下屆選出更好人選。

「哪有偽造文書，我們辦我們的！」簡蒼明說，他們信徒會員有五百多人，每月香油錢均按規存進銀行並報備縣府，只是縣府不受理。

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