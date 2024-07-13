《全國首家》未登記工廠轉型 春輝取得合法登記

嘉義縣太保市OA家具工廠春輝公司今年初成為全國第一家完成合法工廠登記的納管特定工廠。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/13 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國土計畫法預計於明年上路，業者擔心已申請納管或取得特定工廠登記者，恐面臨拆除或失效命運，嘉義縣政府經濟發展處昨天表示，納管及特定工廠登記者不受國土計畫法影響，縣內位於太保市的OA家具工廠春輝公司在今年初成為全國第一家完成建廠並取得合法工廠登記的未登記工廠，歡迎尚未申請者申辦，維護合法營運權益。

縣府經發處長江振瑋表示，內政部於今年四月二十六日預告的「國土計畫土地使用管制規則（草案）」規定，依工廠管理輔導法規定取得特定工廠登記者，於國土計畫法施行前已完成土地變更編定為特定目的事業用地者，免再依國土計畫法規定申請得逕為合法使用。

請繼續往下閱讀...

江振瑋說，嘉義縣目前有八百多家未登記工廠申請納管及特定工廠登記，已取得特定工廠登記為一八四家，提送用地變更計畫為十三家，已有兩家經核准用地變更為特定目的事業用地。

江振瑋表示，春輝公司原領有臨時工廠登記，後來依特定工廠登記辦法向縣府申請特定工廠登記、用地變更、申領建使照、建廠及工廠登記，今年初取得合法工廠登記；縣府為協助已納管特定工廠業者朝合法經營邁進，設置輔導服務專線，歡迎業者洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法