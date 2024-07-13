口湖牽水狀 放水燈、挑飯擔祭祖靈

口湖牽水狀科儀祭典，雲林縣副縣長謝淑亞（前右）與民眾一起挑飯擔祭祠先人。（記者鄭旭凱攝）

2024/07/13 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣最大的水難祭典─口湖牽水狀科儀，昨天下午在雲林縣口湖和四湖鄉沿海隆重舉行，民眾用扁擔挑著飯菜祭品，徒步走到廟前祭拜祖靈，同時到海邊放水燈邀引因水難罹難的孤魂前來接受超渡，充分展現慎終追遠的人文意涵。

口湖牽水狀是源自於一七八年前口湖鄉和四湖鄉，當年在狂風暴雨中共有數千人喪命，後人因而在每年農曆六月七日和八日舉行盛大祭典，以道教的「牽水狀」科儀來超拔亡靈。

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昨天下午牽水狀祭典正式展開，其中「口湖下寮萬善同歸塚」是埋葬當年罹難先民的其中一個地方，下寮仔萬善爺廟挑飯擔祭祖靈，口湖及四湖鄉十四個聚落村民，昨天紛紛用扁擔挑著飯菜祭品徒步走到廟前祭拜祖靈。

金湖萬善爺及蚶仔寮萬善祠昨天則分別舉辦放水燈儀式，以放水燈邀引水難罹難的孤魂前來接受超渡，期望透過祭典，讓後人對於先人遭受的苦難有所理解。

雲林縣副縣長謝淑亞和文化觀光處長陳璧君昨天到場參加挑飯擔和放水燈等儀式，謝淑亞表示，口湖牽水狀是雲林縣第一個國家級重要民俗，也是全亞州唯一一個以天災水難慎終追遠的民俗活動，歡迎民眾參與，了解口湖牽水狀儀式及其背後歷史意涵。

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