國三古坑交流道側車道 拚9月前開工

國三古坑交流道分別在縣道一四九甲及一五八甲線設置出口匝道，二處距離逾三公里，引起地方詬病。（記者黃淑莉攝）

2024/07/13 05:30

南、北向兩匝道距離逾3公里 改善動線免繞路 2027年7月完工

〔記者黃淑莉／雲林報導〕地方期盼已久的國三古坑交流道平面側車道新建工程終於在六月決標，公路局南區新建工程分局指出，雲林縣府正辦理用地取得，順利的話九月前可以開工，預計二○二七年七月完工。古坑鄉民得知後認為，屆時將可解決多年來困擾地方的「交流道亂象」，有助地方發展。

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國三古坑交流道二○一六年通車，因採分離式交流道，分別在縣道一四九甲線古坑荷苞村設置北上入口、南下出口的匝道，縣道一五八甲線古坑朝陽村設置南下入口、北上出口的匝道，兩匝道距離逾三公里，交通動線紊亂，用路人若誤下交流道，須繞行數公里再重新上到高速公路，造成交通亂象。

地方歷任立委、古坑鄉長、鄉民代表會、雲林縣府等各界，多年來積極爭取解決之道，縣府在二○一八年委託顧問公司規劃三個改善方案，包括打通高速公路下方雙向側車道、單向側車道雙向通車及一五八甲匝道改為雙向匝道等三案，地方多數支持打通高速公路下方雙向側車道一案。

經費近15億 正辦理用地取得

雲林交通工務局長汪令堯表示，側車道採單向各一快車道、一機車道配置，北上線長度約二．七三公里、南下線約三．一三公里，交通部在二○二○年核定經費九．九七億元，其中用地費一．二三億元、工程費八．七四億元，由中央全額支應，並由公路局南區新建工程分局代辦設計施工，在設計審查過程遇營建物價波動，相關經費增至十四．八九億元。

公路局南區新建工程分局長林俊和表示，該工程已在上月決標及完成訂約，縣府正在辦理用地取得，其中私有地要協議價購，公有地若相關單位同意可先行施工，預計在八月或九月開工，工期約一○八○天，若九月順利開工，預計二○二七年七月可以完工。

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