《屏東》保價收購 九如檸檬每斤上看18元

九如鄉農會與ＯＫ便利商店合作運送檸檬到各地農會通路，杜絕盤商壟斷，帶動價格上揚。（記者葉永騫攝）

2024/07/13 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕檸檬價格日前崩跌，九如鄉農會出手保價收購收到效果，每台斤從八元上漲到十二元，昨天農會更與ＯＫ超商合作，將農產品透過超商運輸系統送到各地農會通路，農會總幹事龔泰文指出，除了消費者可省下三成運費，也杜絕盤商壟斷市場，帶動檸檬價格上揚，下周檸檬可望每台斤有十八元的表現。

透過超商系統 送到各地農會

檸檬受到小犬颱風影響今年減產五成，價格卻不漲反跌，一度跌至一台斤八元，農民苦不堪言，龔泰文分析，可能與農民擔心價格變差搶收，並與檸檬商聯合壟斷，才產生不正常的市場機制。

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九如鄉農會採取保價收購，向農民收購檸檬一台斤十二元，讓檸檬價格回升，目前一台斤已來到十二元，昨天農會再與ＯＫ超商合作推出「店到店服務」，將檸檬直接送到其他縣市的農 會，消費者可直接跟農民購買檸檬，價格更優惠。

杜絕盤商壟斷 消費者省運費

龔泰文說，全台三百四十二家農漁會都有很多農產品，但彼此間沒有配銷的車輛通運，有了超商的宅配通路，可將在地農產品以較便宜的運費送出去，讓農產品不易被壟斷，消費者向農民下單後，透過農會運輸體系直接配送到當地農漁會領取，方便又新鮮。

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