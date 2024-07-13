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台北旅展桃園館 揪親子玩一夏

台北旅展桃園館主打親子旅遊，濱海旅遊是重頭戲，圖為永安漁港。（記者謝武雄攝）

台北旅展桃園館主打親子旅遊，濱海旅遊是重頭戲，圖為永安漁港。（記者謝武雄攝）

2024/07/13 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北國際夏季旅展昨起一連四天在台北世貿一館舉辦，桃園館（B407）「親子fun玩一夏」以大龍門旅遊廊帶、探索北橫為宣傳主題，基北北桃四縣市共推夏遊必玩節慶與景點，歡迎民眾到小烏來風景區戲水區清涼一夏。

海岸山林 各種景觀生態都有

觀光旅遊局長周柏吟表示，桃市的觀光資源從海邊到山林有著不同景觀生態，桃園館展現的旅遊資訊中，「桃園珍珠海岸」是豐富多樣的海岸地質生態及獨有的海洋客家文化，如許厝港溼地、草漯沙丘、石滬群、濱海自行車追風之旅。

32家觀光工廠 體驗手作樂趣

周柏吟說，桃市擁有全台最多、最好玩的卅二家觀光工廠，遊客探索在地品牌，還可發揮想像力，體驗DIY手作樂趣，旅展桃園館除安排茶包、茶球及海廢擴香石DIY，讓民眾認識桃園之美，也邀請「霏霓莫屬」一家人，以桃園在地兩寶家庭的角度，介紹桃園好吃好玩的活動和景點，並分享親子旅遊攻略、輕鬆出遊小撇步。

旅展桃園館內設闖關集章，民眾任選四家業者進行任務挑戰、完成珍珠海岸景點對對碰遊戲，加入觀光旅遊局line官方帳號，可獲精美好禮。

觀旅局結合在地優質觀光業者推出實惠方案，以及探索北橫星級系列主題遊程共十六條，每條行程都提供旅展優惠價，桃園館消費滿額憑發票還可兌換好禮。

台北旅展桃園館主打親子旅遊，北橫戲水是重頭戲，圖為小烏來龍鳳瀑布。（記者謝武雄攝）

台北旅展桃園館主打親子旅遊，北橫戲水是重頭戲，圖為小烏來龍鳳瀑布。（記者謝武雄攝）

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