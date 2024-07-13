龍潭「上林好室」社宅取得建照 月底開工

2024/07/13 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市府昨舉辦「訪視基層龍潭區座談會」，住宅發展處說明龍潭區社會住宅推動情形，其中，國家住宅及都市更新中心興辦龍華段「上林好室」社宅，設計十二層樓、一四○戶的建築物，去年十月卅日向市府申請建造執照，今年四月底已取得，將於七月卅一日開工，預計二○二七年完工。

12層樓、140戶 國家住都中心興辦

住發處長邱英哲說，市府興辦基地在五福街的「五福段」社宅，因大昌路整體開發計畫尚在內政部土徵小組審議，市府須說明此案的公益性及必要性，待土徵小組、內政部都市計畫委員會審議通過，土地從農業區變更成住宅區，後續期程才能進行，預估二○二八年六月發布實施都計，增加龍潭居住空間，二○二九年開工。

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五福段社宅 內政部仍審議中

邱英哲表示，桃市社宅興建進度，二○一四年迄今發包廿二處、六一一六戶，已完工十四處、四三七四戶，興建中兩處、三三○戶，設計中六處、一四一二戶；今年至明年間陸續啟動十處、二二七○戶，另儲備九處基地、二一五七戶，預計二○三○年前啟動四十三處、一萬五四三戶，預計完工累計卅二處、八三八六戶。

張善政主持座談會時表示，市政建設要符合地方及民眾需求，必須認真傾聽在地的心聲，未來市府會持續努力、廣納建言，具體解決地方的問題，加速龍潭的建設與發展。

龍潭區長黃世琪指出，今、明年將陸續規劃龍潭區社福館、原住民集會所、補強三林市民活動中心耐震度、增設龍潭區公墓公園納骨堂櫃位及牌位、改善龍潭運動公園戲水區設施等，提供鄉親更優質友善的居住環境。

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