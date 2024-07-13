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桃園市民卡APP功能不彰 改版徵民意

桃園市民卡APP將改版，民眾填問卷提供意見可抽獎。（資料照，桃市府提供）

桃園市民卡APP將改版，民眾填問卷提供意見可抽獎。（資料照，桃市府提供）

2024/07/13 05:30

未整合各項服務 功能十分侷限 民眾評價僅約二顆星

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市民卡發卡量一九三萬五千多張，但市民卡APP功能不彰，未如雙北結合卡證服務、場館優惠等，遭會員詬病，市府規劃升級2.0版，即起至八月底舉辦「桃園市民卡APP全新升級︱功能你決定」問卷調查，廣徵民眾真實需求和想法，填問卷者可參加全家咖啡抽獎，更有壓軸智慧型手機。

議員王珮毓、謝美英認為，桃園市民卡APP停擺一年多，有愧「科技市長」美名，建議2.0版參考「台北通」，整合各項申辦、電子支付功能，做到真正便民的市民卡APP。

議員建議參考雙北 真正便民

議員陳韋曄、楊朝偉表示，市民卡APP下載逾廿萬次，居市府APP第二名，但功能十分侷限，跟台北、新北結合卡證服務、場館優惠、帳單查繳、市政服務、市政宣導等，落差很大，難怪民眾評價僅約二顆星。

智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘指出，之前市民卡會員活動以「紅利桃子」為主，但紅利桃子為民間組織，與市民卡的會員並不相同，成為兩套系統，檢討後決定將市民卡APP升級為2.0數位版，過渡期間暫以跳接網頁方式，提供卡片申請註冊及特約商店查詢等服務。

民眾填問卷提供想法可抽獎

吳肇銘說，市民卡APP2.0版將整合各項市民公共服務、提供二千家特約商店消費優惠，將聽取民眾意見，年底前更完整功能，像是孕婦好運卡儲值金查詢、長輩敬老卡儲值金及社福點數查詢。

市民卡APP「功能你決定」問卷抽獎活動詳情，可上網（https://www.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=8&s=1316206）查詢。

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