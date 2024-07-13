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竹北嘉豐非營利幼兒園 教保協會接手

新竹縣嘉豐非營利幼兒園續約審議未通過，改由社團法人新竹縣教保人員協會接手。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣嘉豐非營利幼兒園續約審議未通過，改由社團法人新竹縣教保人員協會接手。 （記者廖雪茹攝）

2024/07/13 05:30

全國首座公辦民營托育園區 卻發生不當對待幼兒事件

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心二○二○年十二月招生，為全國首座公辦民營托育園區，沒想到因曾發生不當對待幼兒事件，續約審議未通過，改由社團法人新竹縣教保人員協會接手，有家長憂心孩童的受教權益受影響。

縣府教育局表示，依非營利幼兒園實施辦法，非營利幼兒園法人一次簽約四年，因此該局在今年二月及三月期間召開兩次審議會，該園因連續兩年皆發生不當對待幼兒事件，經評估承攬的社團法人台灣幼兒早期教育協會，是否有能力遏止或避免類此情況再次發生，會議決議：「該法人未反映經營管理能力，未通過法人繼續承辦幼兒園，不予續約」。

縣府不予續約 3月起辦遴選

嘉豐非營利幼兒園有家長抱怨，雖然縣府緊急邀請湖口佳佳幼兒園團隊的新竹縣教保人員協會接手，但三月決定不續約、五月公告徵求，七月初召開家長說明會，作業太慢，教保員人心惶惶，造成最後有三成老師異動，恐影響幼童的安全感和穩定性。

教育局表示，決議不予續約後，該局即通知現行法人須辦理後續交接及告知不予續約事宜，三月二十日以正式公文函知，三月至五月辦理嘉豐非營利幼兒園法人遴選，五月二十四日公告。惟序位一法人放棄，因此六月初通知由序位二法人—社團法人新竹縣教保人員協會承接。

原教保服務人員 17位留任

該法人承接後，為維護幼生及教師工作權益，先進行面談服務人員留任及新聘事宜，並提報經營計畫書、營運成本等相關事宜。於七月五日召開家長說明會。

原有教保服務人員二十四名中，有十七位留任，已新聘五名教保服務人員，目前尚缺兩名，正積極面試遴聘中。教育局也會持續協助法人，俾利園所正常運作，保障幼童受教權益。

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