防登革熱 5區11里達噴藥標準

環保局加強環境稽查孳清，呼籲市民留意自家環境清潔，避免衍生登革熱疫情。（南市環保局提供）

2024/07/13 05:30

南區鯤鯓、大林里及安南區鹿耳里風險最高

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局統計本週登革熱誘卵桶監測數據，發現病媒蚊指數上升，在南區、安南、永康、仁德及安平區共十一里已達預防性噴藥標準，其中，以南區鯤鯓里、大林里及安南區鹿耳里風險最高，環保局加強執行預防性噴藥二至三次，以降低病媒蚊指數。

查獲孳生孑孓 最高罰六千元

另外，南市環保局也加強環境巡查，統計至六月底為止，已查獲二五八件陽性孳生源孑孓，空地空屋雜草、環境髒亂、違規堆置資收物三七九件，全都依法舉發裁罰。其中，居家社區查獲病媒蚊主要為水桶、盆栽底盤及雜物，空地菜園為澆花、儲水桶及漥地積水，一旦查獲孳生孑孓，將依法裁處三千至六千元罰鍰。

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環保局表示，近來氣候多變時而陣雨，造成病媒蚊指數上升，環保局近一個月來陸續進行十六場次戶外預防性噴藥，同時也加強環境稽查孳清，呼籲市民切勿輕忽，務必要留意自家環境清潔，避免衍生登革熱疫情。

其中，包括南區、安南、永康、仁德及安平共十一里誘卵桶監測已達預防性噴藥標準，每里至少一場次。

而南區鯤鯓里、大林里及安南區鹿耳里三里誘卵桶監測，數量及風險明顯較高，環保局特別加強這二區三里的預防性噴藥，每里噴藥二至三次。

環保局強調，登革熱是環境社區病，需要民眾一起清除孳生源。環保局表示，因為病媒蚊防治首重孳生源清除及環境整頓工作，噴藥僅是輔助性質，不宜過度依賴噴藥，在噴藥同時應動員區里志、義工、民眾清除孳生源才是登革熱防治根本方法。

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