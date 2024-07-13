酷暑少停等 三民、苓雅90路口號誌調整

不影響交通的情況下，苓雅區民權路七至九月的每天上午九點至下午四點，縮短路口號誌週期的秒數。（高雄市交通局提供）

2024/07/13 05:30

至9月底止 每天早上9點至下午4點 縮短30秒週期時間

〔記者許麗娟／高雄報導〕夏日氣溫不斷飆高，為減少民眾停等紅燈的曝曬時間，高雄市交通局自七月起至九月底止，每天早上九點至下午四點太陽最酷熱的時段，將三民、苓雅區市中心車流相對較少的部分道路縮短號誌的秒數週期，從原週期一百五十秒調降一百廿秒，預計將有近九十個路口會連動縮短卅秒的週期。

請繼續往下閱讀...

次要道路 兼顧車流、行人安全

交通局說明，號誌週期是指一處路口包含東西向及南北向總共的紅綠燈秒數。去年起，高雄市為體恤民眾夏日高溫等候紅燈過久的辛苦，開始於進行夏日時段的秒數調整，在兼顧車流紓解效率及行人安全通行的需求下，選擇「次要道路」縮短號誌的週期時間。

首波範圍為三民區及苓雅區，三民區範圍為中華路（不含）以東、博愛路（不含）以西、十全路以南、九如路（不含）以北；苓雅區則是中山路（不含）以東、民權路以西、五福路（不含）以南的區域範圍，主要是這些路段車流量相對較少，為避免民眾「空等」，將原週期一百五十秒調降為一百廿秒運作，以加快號誌週期內時相變換更迭，減少路口一次性停等時間。

交通局強調，縮短號誌週期秒數有多項因素需考量，包括實施路段、路口、幹支道車流、行人通行秒數、路段連鎖，以及路段內複雜的多時相路口等，將持續觀察車流疏解、號誌群組連鎖狀況，再適時檢討並做滾動式的調整。

此外，交通局日前也針對龍德新路東沿段與河堤南路口的紅燈號誌縮短秒數，原本該路口的尖、離峰分別為九十秒及七十五秒，等於一個路口的週期秒數長達一百八十秒和一百五十秒，但因新開道路車流並不大，造成用路人「空等」，因此將路口秒數縮短為五十秒，以提高行車效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法