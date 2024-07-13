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音樂克服病痛 原民生林佳駿獲總統教育獎

原住民族委員會主委曾智勇（中）與總統教育獎得主原民生施宏強（左2）、林佳駿（左3）及梁明秀（右3）及其家人合影。（記者董冠怡攝）

原住民族委員會主委曾智勇（中）與總統教育獎得主原民生施宏強（左2）、林佳駿（左3）及梁明秀（右3）及其家人合影。（記者董冠怡攝）

2024/07/13 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕總統教育獎得獎名單五十六人有七人是原住民，原住民族委員會主任委員曾智勇昨接見國小組林佳駿、國中組梁明秀、大專組施宏強，頒發獎牌及獎勵金一萬元，其他四人因故不克出席。未來想當族語老師的梁明秀說，「族語是很美的文化，希望大家好好學習族語，不要放棄啦！」

總統教育獎七名獲獎原民生，國小、國中組各三人及大專組一人，分別為桃園市巴崚國小曾羽瑄、屏東縣瑪家鄉北葉國小林佳駿、花蓮縣卓溪國小林淳翊、台北市立大理高中附設國中部全迪、宜蘭縣利澤國中梁明秀、台南市仁德文賢國中顏詠羚、國立高雄大學施宏強。

原民會主委表揚7原民生

曾智勇表示，原民生在成長過程中，突破困難找到生命的方向，給予族人莫大啟示，也讓外界看見同胞辛苦打拚貢獻所長，透過頒獎鼓勵學子持續努力，期盼能夠長期陪伴他們。

林佳駿拉得一手好琴，小學四年級被診斷罹患罕病「蘭格罕細胞組織球增生症」，小提琴陪他挺過疼痛、無法久站的艱困路途，他在學業、術科表現亮眼，今年保送國中音樂班，「平地競爭力激烈，要更努力，並加強英語能力」。

梁明秀從小父母離異，生長於低收入戶家庭，但她不向命運低頭，展現族語學習與表達天賦，在多項賽事獲選優等、特優，她想當族語老師，現已通過中級認證，正在準備中高級測驗。

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