緩解缺工 台東研發小米機械化栽培

台東農改場向農民介紹雜糧一貫化機械。（台東農改場提供）

2024/07/12 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕小米是原住民族傳統重要作物，為有效解決小米等原民雜糧田間栽培費時費工的問題，台東區農業改良場研發原民雜糧田間栽培所需之各項機械，機械化栽培可成為緩解部落人口老化及缺工問題的重要措施。

農改場辦作業觀摩會 選擇適合機械

台東農改場十日舉辦原民雜糧一貫化機械作業示範觀摩會，介紹小米從播種至收穫一系列田間機械，包括整地、播種、移植、除草、驅鳥及收穫等，且可依不同栽培條件，選擇適合的機械，有效節省人工成本及作業辛勞。

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原民重要產業 栽培面積逐年下降

場長陳信言表示，小米及台灣藜等特色作物是台東原住民族重要產業，栽培面積及產量都是全台之冠，近年因人口外流及老化等問題，面積逐年下降，由於原民雜糧栽培環境及籽實大小與一般雜糧不同，無法使用常見之大型機械作業，為有效提高栽培意願，台東農改場開發各式省工機械，配合導入之機械，完成田間栽培機械一貫化，可兼顧原民雜糧在文化上不至於消失，也提升經濟生產的效率。

整地、播種、收穫 可降低人工作業

副研究員黃政龍介紹原民雜糧一貫化生產機械，包括整地、播種、移植、除草、驅鳥及收穫等，其中整地機械導入中、小兩種型式曳引機，取代中耕機，提升整地效率並降低人工作業辛勞；播種機械依栽培面積，除可選用市售單行條播機外，也可使用台東場研發之雙行或四行式播種機，取代過去撒播的方式。

另為減少田間雜草競爭也導入紙穴盤、移植機械及行間除草機械等。驅鳥器除可使用過去研製之太陽能人型驅鳥器，目前也積極試驗雷射驅鳥器及其他設備。最後收穫依栽培面積可選用改良的雜糧聯合收穫機，或收割捆綁機，與人工採收比較，可快速且省工收穫。

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