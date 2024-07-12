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中央振興補助 花蓮190旅館加碼折扣

花蓮暑期活動多，金針花季也將在8月開跑，190家旅館將加碼折扣拚觀光。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮暑期活動多，金針花季也將在8月開跑，190家旅館將加碼折扣拚觀光。（資料照，記者花孟璟攝）

2024/07/12 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三地震後花蓮旅宿訂房率迄今仍無起色，暑假訂房不到三成，花蓮縣兩大旅館公會聯手，共有一百九十家旅館將加碼折扣，例如瑞穗天合酒店在觀光署一千元補助外，另加碼折抵一千元、房間升等、加贈輕食券升級為「一泊三食」。花蓮縣旅館公會理事長張琄菡說，將在下週一公布各旅宿折扣詳細名單。

暑假訂房不到3成 公會宣示不哄抬

發起的花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，震後鐵公路不穩定造成旅遊人潮大減，往年暑假訂房至少八成，今年四月以來除了端午節訂房業績約三成，暑假七月訂房平均僅二成五，八月訂房更只有一成八，雖觀光署有一千元訂房補助，從六月一日至今約申請六萬筆，每天平均申請約一千二百房，端午連假一天約兩千房，申請補助比例只占訂房約八％。

過去疫情期間因中央的振興方案旅宿房價補助，曾發生哄抬房價情形，花蓮縣觀光旅館商業同業公會、花蓮旅館商業同業公會兩大公會聯手，昨在縣府共同簽署宣言「絕不哄抬房價」，保證會員旅宿不會因補助漲價之外，還將在觀光署的一千元方案外往上加碼優惠，約一百九十家會員旅館將提供現金或九折不等的優惠。

張琄菡說，旅客搭乘高鐵、前往全國各大遊樂區、台北一○一觀景台、看中華職棒，一定要記得保留票根，憑票根至花蓮一百九十家旅館即可獲得加碼折扣或折價優惠。縣長徐榛蔚表示，縣府已制定對應機制，將向業者宣導維持原本房價、勿惡意調漲。

職棒例行賽移師花蓮 期盼帶動觀光

縣府也指出，花蓮暑假活動多，今年擴大舉行的太平洋南島聯合豐年節將從本月十九起連辦三天；中華職棒大聯盟也將在七月卅日起，將十場次的職棒例行賽移到花蓮縣立棒球場舉行，包括台鋼雄鷹、味全龍、統一獅等都會到花蓮舉辦主場比賽，盼吸引球迷到花蓮觀光。

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