筋膜槍抽驗10件 消基會︰2零組件比對不符

消基會昨公布市售筋膜槍抽驗結果，二件商 品重要零組件比對不合格。 （消基會提供）

2024/07/12 05:30

〔記者蔡思培、廖家寧／台北報導〕消基會與經濟部標準檢驗局合作抽驗市售筋膜槍，昨公布抽驗結果，品質全數符合規定，但有二件商品重要零組件比對不合格，另有三件商品中文標示不合格。消基會董事長吳榮達表示，此次檢驗多為小瑕疵、使用上並無太多問題，選購筋膜槍應選擇貼有商品檢驗標示的產品，並留意廠商名稱、地址等標示完整性。

抽驗發現「富士電通極速震動按摩槍」的中繼線與充電電池組比對不符合；「酷電筋膜槍」則是按摩馬達型號標示與原技術文件不符。消基會也發現「富士電通極速震動按摩槍」、「酷電筋膜槍」、「輕量版高強度震動筋膜槍」中文標示不合格，違規原因包括標籤標示與原技術文件不符、未標示製造商或供應商名稱或註冊商標、說明書缺少警語等。

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標準局指出，「筋膜槍」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，才可進入市場銷售，對於市場上流通的商品，標準局每年度均訂有市場檢查計畫；吳榮達則提醒消費者，購買電器除應選購貼有商品檢驗標示的產品外，也要留意廠商名稱、地址、型號及規格等中文標示完整性，為筋膜槍充電要注意電線是否完整，使用時也注意機身有無不正常升溫。

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