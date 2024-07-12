為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

筋膜槍抽驗10件 消基會︰2零組件比對不符

消基會昨公布市售筋膜槍抽驗結果，二件商 品重要零組件比對不合格。 （消基會提供）

消基會昨公布市售筋膜槍抽驗結果，二件商 品重要零組件比對不合格。 （消基會提供）

2024/07/12 05:30

〔記者蔡思培、廖家寧／台北報導〕消基會與經濟部標準檢驗局合作抽驗市售筋膜槍，昨公布抽驗結果，品質全數符合規定，但有二件商品重要零組件比對不合格，另有三件商品中文標示不合格。消基會董事長吳榮達表示，此次檢驗多為小瑕疵、使用上並無太多問題，選購筋膜槍應選擇貼有商品檢驗標示的產品，並留意廠商名稱、地址等標示完整性。

抽驗發現「富士電通極速震動按摩槍」的中繼線與充電電池組比對不符合；「酷電筋膜槍」則是按摩馬達型號標示與原技術文件不符。消基會也發現「富士電通極速震動按摩槍」、「酷電筋膜槍」、「輕量版高強度震動筋膜槍」中文標示不合格，違規原因包括標籤標示與原技術文件不符、未標示製造商或供應商名稱或註冊商標、說明書缺少警語等。

標準局指出，「筋膜槍」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，才可進入市場銷售，對於市場上流通的商品，標準局每年度均訂有市場檢查計畫；吳榮達則提醒消費者，購買電器除應選購貼有商品檢驗標示的產品外，也要留意廠商名稱、地址、型號及規格等中文標示完整性，為筋膜槍充電要注意電線是否完整，使用時也注意機身有無不正常升溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播