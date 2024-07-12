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桃園蓮花季 客家藝文大戲明登場

蓮花季主會場蓮花盛開。 （農業局提供）

蓮花季主會場蓮花盛開。 （農業局提供）

2024/07/12 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年「桃園蓮花季」進行至八月四日，主會場觀音區新華路一段與金華路口周邊，每週末都有動、靜態活動，本週末主打客家藝文表演、夏日西瓜五感體驗食農教育與趣味競賽，將帶遊客到田間體驗採瓜。

市府農業局休閒農業科長范心怡表示，蓮花季主會場附近蓮花田盛開，打造蓮愛光環、串蓮愛情鎖、蓮園鞦韆、漂浮相蓮寺座愛情主題打卡裝置，花季期間每天吸引遊客駐足，假日遊客數四、五萬人。

明天週六邀請沐寧相聲說演坊、SONAR聲吶人樂團、李佑融樂團演出，讓遊客感受客家文化的魅力；後天週日夏日西瓜五感體驗，從產地到餐桌的食農教育，帶遊客到田間體驗採瓜及手作西瓜剉冰、瓜皮醃漬DIY，現場還有趣味競賽。

范心怡說，下週六（廿日）桃園藝術巡演觀音場戶外音樂會、隔天第四屆「北觀音名荷大賞」接續登場，自行開車前往的民眾，可將車輛停放金華路公埤旁的停車場，考量蓮花季結束，周邊農場仍有活動，至八月廿五日逢假日的上午九點至下午五點，都有免費接駁車，可從主會場至各農場遊玩與賞花，於公埤停車場整點發車，遊客可多加利用，活動詳情可上觀音區蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁查詢。

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